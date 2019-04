Latin Trade homenageia as empresas mais sustentáveis da América Latina

WASHINGTON, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Latin Trade escolheu as cinco empresas mais sustentáveis da América Latina. A publicação comercial vai homenagear essas empresas com o 2019 Latin Trade IndexAmericas Sustainability Award. Os vencedores deste ano em reconhecimento a excelência em meio ambiente, social, governança, contribuição ao desenvolvimento sustentável e práticas notáveis de sustentabilidade são o Grupo Argos, EDP Brasil, PepsiCo Latam, Citigroup Latam e Mexichem. Esses prêmios, desenvolvidos em parceria com o Banco de Desenvolvimento Interamericano, serão concedidos em uma cerimônia especial em Washington, D.C., no dia 11 de abril.

Os vencedores compartilham de um método rigoroso no que diz respeito à edificação e gerencialmente de uma operação sustentável. Seus conselhos estabelecem práticas estritas e metas claras em ESG (meio ambiente, social e governança), bem como avaliam e monitoram seu progresso quanto ao cumprimento. Sua cultura corporativa deposita uma ênfase firme na ética e nos direitos humanos, sendo caracterizada por um forte ímpeto para satisfazer todas as partes interessadas e promover um relatório transparente.

Os vencedores foram escolhidos por um conselho editorial de um universo de mais de 7.000 empresas, que passaram por uma triagem e reduziu-se a 100 candidatos pelo Banco de Desenvolvimento Interamericano em seu IndexAmericas.

As ações conjuntas dos homenageados deste ano impactaram a região de diversas maneiras. Essas empresas mitigaram as alterações climáticas, preservaram a biodiversidade e os recursos hídricos (Argos: vencedora na categoria Meio ambiente). Elas combateram todas as formas de corrupção, improbidade administrativa, lavagem de dinheiro, conluio, conflitos de interesses e promoveram o treinamento e cuidados com a saúde aumentando, ao mesmo tempo, o lucro para os acionistas (EDP - Social). Eles demonstraram como construir verdadeiramente uma empresa com propósito, onde cada ação corporativa concentra-se em metas cruciais quanto às pessoas, ao planeta e aos seus produtos (PepsiCo - Governança). Financiaram projetos ambientais e definiram métodos precisos de relatórios (Citigroup - Desenvolvimento), e se envolveram em irrigação, essencial para gestão hídrica e produção de alimentos, e adotaram até mesmo sua rigorosa cultura ESG em países de primeiro mundo (Mexichem - Multilatinas).

"Nós sentimos que o Latin Trade IndexAmericas Sustainability Award é uma de nossas atividades mais importantes. Ela nos ajuda a promover a ordem que nós mesmos nos impusemos de sermos essenciais à promoção do desenvolvimento sustentável na região. Nós cremos que apresentar a excelência em práticas, gerentes e empresas ajudará a aprimorar o modo como os negócios são levados a cabo na América Latina", declarou Santiago Gutiérrez, editor executivo da Latin Trade.

No ano passado, o Latin Trade IndexAmericas Sustainability Awards foi para a Valeo (Meio ambiente) da França, AES Corporation (Social) e Johnson & Johnson com sede nos EUA (Governança), Telefónica (Desenvolvimento) da Espanha e Globant (Multilatinas) da Argentina).

