LatinFinance anuncia vencedores do prêmio 2022 Banks of the Year Awards

MIAMI, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LatinFinance anunciou os vencedores de seu prêmio 2022 Banks of the Year Awards.

O Banks of the Year Awards celebra as instituições financeiras da América Latina e do Caribe que melhor demonstraram excelência em serviços de varejo, comerciais e de investimentos no ano passado. Os vencedores são determinados pela equipe editorial da LatinFinance com base em um processo exaustivo de seleção.

A lista completa das instituições vencedoras pode ser encontrada em um suplemento especial do Banks of the Year da revista LatinFinance.

Para mais informações sobre o processo de seleção, acesse www.latinfinance.com/banksoftheyear.

Sustainable Finance Bank of the Year (Banco Financeiro Sustentável do Ano): Scotiabank

Digital Bank of the Year (Banco Digital do Ano): Scotiabank Chile

Digital Transformation of the Year (Transformação Digital do Ano): Interbank

SME Bank of the Year (Banco de PMEs do Ano): Banreservas

Multilateral Development Bank of the Year (Banco de Desenvolvimento Multilateral do Ano): Inte-American Development Bank

Wealth Management Bank of the Year (Banco de Gestão de Patrimônio do Ano): BTG Pactual

Bank of the Year (Banco do Ano) – América Latina: Santander

Bank of the Year (Banco do Ano) – Argentina: Santander Argentina

Investment Bank of the Year (Banco de Investimentos do Ano) – Argentina: Citi

Bank of the Year (Banco do Ano) – Bolívia: Banco Mercantil Santa Cruz

Bank of the Year (Banco do Ano) – Brasil: Itaú Unibanco

Investment Bank of the Year (Banco de Investimentos do Ano) – Brasil: BTG Pactual

Bank of the Year (Banco do Ano) – América Central e Bank of the Year – Costa Rica: BAC Credomatic

Bank of the Year (Banco do Ano) – Chile: Santander Chile

Investment Bank of the Year (Banco de Investimentos do Ano) – Chile: Scotiabank Chile

Bank of the Year (Banco do Ano) – Colômbia: Bancolombia

Investment Bank of the Year (Banco de Investimentos do Ano) – Colômbia: Scotiabank Colombia

Bank of the Year (Banco do Ano) – República Dominicana: Banreservas

Bank of the Year (Banco do Ano) – Equador: Banco Pichincha

Bank of the Year (Banco do Ano) – El Salvador: Banco Cuscatlan

Bank of the Year (Banco do Ano) – Guatemala: Banco Industrial

Bank of the Year (Banco do Ano) – Honduras: Banco Ficohsa

Bank of the Year (Banco do Ano) – Jamaica: National Commercial Bank

Bank of the Year (Banco do Ano) – Nicarágua: Banco LAFISE Bancentro

Bank of the Year (Banco do Ano) – México: BBVA México

Investment Bank of the Year (Banco de Investimentos do Ano) – México: BBVA CIB

Bank of the Year (Banco do Ano) – Panamá: Banco General

Bank of the Year (Banco do Ano) – Paraguai: Itaú Paraguay

Bank of the Year (Banco do Ano) – Peru: Banco de Crédito del Perú

Investment Bank of the Year (Banco de Investimentos do Ano) – Peru: J.P. Morgan

Bank of the Year (Banco do Ano) – Trinidade e Tobago: Scotiabank TT

Bank of the Year (Banco do Ano) – Uruguai: Santander Uruguay

Próximas indicações ao prêmio

Cadastre-se para ser notificado sobre a abertura das indicações para o 2023 Banks of the Year Awards, o Deals of the Year Awards e o Project & Infrastructure Finance Awards em www.latinfinance.com/awardalerts.

Sobre a LatinFinance

A LatinFinance é a plataforma líder global que oferece inteligência sobre os mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe.

Com mais de 35 anos de excelência editorial, suas publicações em inglês oferecem informações de alto valor a um público internacional de empresas, governos, financiadores e investidores, e seus eventos reúnem essas comunidades para fóruns de networking de alto nível com foco na dinâmica desses mercados, por região e setor.

