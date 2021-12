Latinoamérica es la región con mayor crecimiento de contratación internacional

Los países de la región que más emplean talento global son México y Chile. Al mismo tiempo, el 51% de las compañías latinoamericanas que contratan internacionalmente incorporan colaboradores provenientes de más de un país. Cuando lo hacen fuera de la región, se trata de perfiles mayormente situados en Estados Unidos y España.

Entre los perfiles más contratados a través de Deel por las compañías en Latinoamérica, se destacan ingenieros y desarrolladores - back-end, front-end y full stack - y diseñadores UX/UI, representantes de servicio al cliente, ejecutivos de ventas y trabajadores independientes, desde community managers hasta recruiters.

"Sin importar el tamaño, empresas públicas, multinacionales, startups o negocios pequeños, tienen la necesidad de incorporar talento que no siempre está disponible en sus mercados. Nuestros números nos demuestran que la región no queda afuera de esta tendencia: México, Argentina, Colombia y Perú representan el 70% de todas las contrataciones internacionales en Latinoamérica. Todo esto nos indica que vamos por el buen camino para alcanzar nuestra proyección de aumentar 10 veces la cantidad de clientes e ingresos en 2022 vs 2021 para Latinoamérica". explica Natalia Jiménez, Head of Expansión en Deel para Sudamérica.

Deel ofrece una solución global de compliance y gestión de pagos que les permite contratar, gestionar y pagar a trabajadores independientes y empleados a tiempo completo en más de 150 países, de forma ágil y cumpliendo las reglas. Para esto, la compañía está asociada a más de 200 firmas legales locales que revisan regularmente los contratos y prácticas con el fin de asegurarse que se respeten las regulaciones de cada mercado.

