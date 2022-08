LaTisha Tarrant, dirigeante de PRA Group, est nommée directrice principale des ressources humaines

NORFOLK, Virginie, 6 août 2022 /PRNewswire/ -- PRA Group, Inc. (Nasdaq: PRAA), une entreprise mondiale de services financiers, a nommé LaTisha Tarrant au poste de directrice principale des ressources humaines. Son mandat commence le 15 août.

Mme Tarrant apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des sociétés anonymes et rejoint l'équipe de la haute direction de l'entreprise pour diriger ses opérations de ressources humaines à l'échelle mondiale. Elle est actuellement vice-présidente principale, chef du contentieux déléguée et secrétaire générale et a occupé plusieurs postes de direction depuis qu'elle a rejoint PRA Group en 2016.

« Le recrutement, le perfectionnement et le maintien en poste des talents, ainsi que la progression des initiatives de notre entreprise en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, sont essentiels à notre succès, a déclaré Mme Tarrant. Je suis ravie d'occuper ce poste et j'ai hâte d'élaborer des stratégies percutantes qui renforceront l'engagement des employés, accroîtront notre bassin de talents et favoriseront un milieu de travail inclusif où chacun peut faire de son mieux tout en demeurant connecté en tant qu'équipe, partout dans le monde. »

Tout au long de ses mandats au sein de PRA Group, Mme Tarrant a géré les questions juridiques des entreprises aux États-Unis, a dirigé les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et a guidé le conseil d'administration sur les problématiques de rémunération incitative, de rémunération des cadres et de gouvernance d'entreprise. Elle a également supervisé la recherche et l'intégration des membres de la direction, ce qui a valu à PRA Group d'être reconnu comme entreprise comptant au moins trois directrices à sa tête.

« Mme Tarrant démontre depuis longtemps qu'elle investit dans nos employés et qu'elle les appuie, et nous avons de la chance de pouvoir compter sur son expérience en matière de leadership pour guider notre fonction des ressources humaines », a déclaré Kevin Stevenson, président directeur général.

Avant de rejoindre PRA Group en 2016, Mme Tarrant a occupé des postes comportant des responsabilités croissantes, à titre de chef de service du contentieux associée chez Anthem, Inc. (maintenant Elevance Health, Inc. ), et conseillère principale et partenaire chez McGuire Woods, LLP .

Mme Tarrant est titulaire d'un doctorat en droit de l' Université du Texas, à Austin et d'un baccalauréat ès art en relations internationales de l'université William & Mary .

Consultez le profil LinkedIn de LaTisha Tarrant pour obtenir plus de renseignements.

Pour en savoir plus sur PRA Group, visitez le site www.pragroup.com .

À propos de PRA Group

En tant que chef de file mondial dans l'acquisition et la gestion de prêts improductifs, PRA Group restitue des capitaux aux banques et autres créanciers afin de contribuer à l'expansion des services financiers pour les consommateurs. Avec des milliers d'employés dans le monde entier, les sociétés de PRA Group collaborent avec les clients pour les aider à régler leurs dettes. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.pragroup.com .

Personne-ressource pour les médias d'information :

Elizabeth Kersey

Vice-présidente senior, Communications et politiques publiques

(757) 961-3525

[email protected]

Relations avec les investisseurs :

Najim Mostamand, CFA

Vice-président, Relations avec les investisseurs

757 431-7913

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/819349/PRA_Logo.jpg

SOURCE PRA Group