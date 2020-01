Laudes Foundation é lançada para promover uma economia justa e regenerativa

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- Com o objetivo de combater a crise climática e a desigualdade social ao redor do mundo, a Laudes Foundation, mantida pela família Brenninkmeijer, apoiará ações para que o sistema financeiro e o mercado utilizem o seu poder para o bem.

A nova organização dará continuidade ao trabalho desenvolvido pelo Instituto C&A, que tinha como objetivo transformar a indústria da moda em um setor mais justo e sustentável.

"Por meio da Laudes Foundation, trabalharemos com empresas, acionistas, investidores, intelectuais, acadêmicos, formuladores de políticas públicas, sociedade civil, imprensa e movimentos sociais para criar um novo conceito de valor, com credibilidade e que traga benefícios para a humanidade", diz Martijn Brenninkmeijer, representante da família Brenninkmeijer.

Novo começo, história de longa data

Como parte dos empreendimentos da família, a Laudes Foundation acumula a experiência de seis gerações de empreendedores e filantropos, ao lado da Cofra e iniciativas do investimento social privado, incluindo Porticus, Good Energies Foundation e Argidius Foundation.

"Nos últimos cinco anos, no Instituto C&A, aprendemos o que é necessário para transformar um setor. Construímos redes e fortalecemos parcerias com o objetivo de criar mudanças duradouras e positivas na indústria global da moda. E, juntamente com a nossa iniciativa emblemática Fashion For Good, demonstramos que os negócios e o investimento social podem trabalhar juntos para mudar o status quo do setor", diz Leslie Johnston, CEO da Laudes Foundation. "Também aprendemos que, para efetuar mudanças em um setor, precisamos abordar questões mais profundas e sistêmicas do modelo econômico global".

Atuação

A Laudes Foundation atuará com o mercado e com aqueles que o influenciam. Combinará o investimento social privado com a escala e o alcance dos negócios, aproveitando os potenciais de ambos.

Dessa forma, a nova Fundação irá trabalhar e colaborar para:

Influenciar o capital

O sistema financeiro global tem o poder de redirecionar o fluxo de capital para que o investimento incentive boas práticas de negócios. A Laudes Foundation trabalhará com atores financeiros para inspirar mudanças e alinhar incentivos, promovendo novos pensamentos econômicos e novos modelos de negócios.

Transformar as indústrias

Trabalhará para combater desafios urgentes e sistêmicos relacionados às indústrias (setores econômicos), começando com aquelas que melhor conhecemos e que têm forte impacto social e ambiental:

moda, dando continuidade em parte das atividades que eram realizadas pelo Instituto C&A (Incentivo ao Algodão Sustentável, Direitos e Trabalho e Moda Circular);

construção civil, com foco no seu potencial para transformar os espaços em que vivemos e trabalhamos.

Abordagem

A Laudes Foundation está respondendo a uma demanda global urgente para acelerar a transição para uma economia justa e regenerativa. Para isso, agirá em conjunto com os atores que podem estruturar e promover essa transformação.

Assim como o Instituto C&A, a nova fundação será uma organização em constante aprendizado e trabalhará colaborativamente com parceiros, compartilhando conhecimento.

"O caminho atual de produção e consumo têm agravado a crise climática e a desigualdade social, ameaçando a natureza e comprometendo a segurança e a dignidade de inúmeras comunidades ao redor do mundo. Apesar dos nossos esforços, há forças maiores em jogo. Este não é um problema apenas da moda. É uma questão sistêmica. Entendemos que, para tornarmos a moda uma força para o bem, precisamos desafiar o sistema econômico global e questionar se este pode ser uma força para o bem", afirma Giuliana Ortega, diretora da Laudes Foundation.

No Brasil

No País, o trabalho relacionado à indústria da moda seguirá com a Laudes Foundation. A marca Instituto C&A e as atividades de Fortalecimento de Comunidades e voluntariado serão transferidas para a C&A Brasil.

Sobre

A Laudes Foundation é uma fundação independente que apoiará iniciativas que inspirem e desafiem a indústria a utilizar o seu poder para o bem. Trabalhará tanto para que o sistema financeiro incentive boas práticas de negócio, como para que o mercado enfrente seus desafios. É parte dos negócios da família Brenninkmeijer, ao lado da Cofra e outras iniciativas do investimento social privado, incluindo Porticus, Good Energies Foundation e Argidius Foundation.

Junte-se à Laudes Foundation em sua nova jornada: www.laudesfoundation.org

FONTE Laudes Foundation

