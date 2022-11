C'est officiel, Laurent Gardinier succédera à l'actuel Président Philippe Gombert le 1er janvier 2023, à l'issue d'une période de passation de pouvoir de six semaines.

Le nouveau Président : l'ambition d'affirmer nos engagements

PARIS, 17 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Laurent Gardinier, copropriétaire avec ses frères du Relais & Châteaux Domaine Les Crayères en Champagne, et du restaurant parisien Le Taillevent, jusqu'alors Délégué France au sein de l'Association et membre du Conseil d'Administration depuis 17 ans, s'inscrit dans la continuité des engagements de son prédécesseur. Le nouveau Président se consacrera au service des membres et garantira l'unité de la grande famille Relais & Châteaux et des valeurs fondamentales que la marque incarne. Accompagné d'une équipe de direction expérimentée, complémentaire et mue par une même volonté de servir, il assurera la vitalité démocratique de l'Association tout en donnant aux équipes des objectifs clairs, équilibrés et ambitieux de développement et de performance.

« J'envisage trois axes forts : la réduction de l'empreinte environnementale avec la mise en place de solutions réalistes économiquement ; la préservation de la diversité sous l'impulsion notamment des chefs et cheffes ; le respect de chacun de nos collaborateurs et une responsabilité sociétale amplifiée tout en maintenant les équilibres financiers de notre Association. » a commenté Laurent Gardinier.

Le Président sortant : l'engagement avant tout

Elu en novembre 2013, Philippe Gombert, qui a exercé deux mandats successifs, restera actif au sein de l'Association en qualité de Président Honoraire et Membre de la Commission Réseau. Il est propriétaire, avec son épouse Stéphanie, du Château de la Treyne, en Dordogne, membre de Relais & Châteaux depuis 1992. Lors de sa gouvernance, il a présenté devant l'Unesco, le 18 novembre 2014, un Manifeste militant pour « rendre le Monde meilleur par la Table et l'Hospitalité » et « élever les Arts de Vivre au rang de 10e Art ». Ce Manifeste, élaboré en étroite collaboration avec Olivier Roellinger, Vice-président de Relais & Châteaux, et chef sensible au devenir de la planète, définit l'art de recevoir et l'art de cuisiner dans le respect de la terre et des hommes, en tenant compte de la singularité de ses 580 membres, répartis dans 65 pays.

« Je suis très optimiste pour l'avenir de Relais & Châteaux car entre le Comité Exécutif, le Comité de Direction et nos équipes, l'Association est entre de bonnes mains. Certes notre civilisation, notre monde, amorcent un tournant, affrontent un changement de fond, mais Relais & Châteaux dispose des bonnes personnes et des bons outils pour y faire face. » souligne Philippe Gombert.

Le Comité Exécutif 2023 : compétences, continuité et renouveau

Laurent Gardinier a formé son Comité Exécutif avec lequel il assurera la gouvernance de l'Association. Il compte huit membres, dont quatre nouveaux, cinq hommes et trois femmes.

Premier Vice-Président : George Goeggel de l'Auberge du Soleil, Rutherford, Californie, membre du Comex depuis 2009

Vice-Président, Chefs : Mauro Colagreco, Restaurant Mirazur, Menton, France, nouveau membre du Comex.

Vice-Présidente, Afrique : Shan Varty, Londolozi, Afrique du Sud, nouveau membre du Comex.

Vice-Présidente, Asie-Océanie : Kana Otowa, Restaurant Otowa, Tochigi, Japon, nouveau membre Comex.

Vice-Président, Europe : Vito Cinque, Il San Pietro, Positano, Italie, membre du Comex depuis 2017.

Secrétaire Générale : Susanne Gräfin von Moltke, Gut Steinbach Hotel Chalets SPA, Allemagne, Membre du Comex depuis 2020.

Trésorier : Matías de Cristóbal, Awasi, Iguaçu, Argentine, Patagonie, Chili, Membre du Comex depuis 2017.

Membre : Justin Zammit Tabona, The Xara Palace, Malte, Nouveau membre du Comex.

Par ailleurs, Laurent Gardinier s'appuiera à Paris sur l'équipe dirigeante en place constituée de :

Anthony Torkington , Directeur Général

, Benoît Juillet, Délégué Généra l

l Lars Seifert , Chief Communications & Sustainability Officer

, Arnaud Wielgus , Chief Commercial & Marketing Officer

A PROPOS DE RELAIS & CHÂTEAUX

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d'exception dans le monde, tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils établissent avec leurs clients.

Les membres de Relais & Châteaux ont le profond désir de protéger, faire vivre et valoriser la richesse et la diversité de la cuisine et des traditions hospitalières locales. Ils ont porté cette ambition, comme celle de la préservation des patrimoines locaux et de l'environnement, au travers d'un Manifeste présenté en novembre 2014 à l'Unesco.

