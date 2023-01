Laut DRI-Analyse der sozialen Medien sind die Ukrainer bereit, angesichts der russischen Angriffe Entbehrungen hinzunehmen

BERLIN, 16. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Eine von Democracy Reporting International (DRI) durchgeführte Analyse von Beiträgen in den sozialen Medien zum Krieg in der Ukraine zeigt, dass die Ukrainer darauf vorbereitet sind, andauernde Heiz- und Stromengpässe aufgrund der anhaltenden russischen Luftangriffe zu bewältigen.

Bei der Durchsicht von 4.661 Kommentaren zu Posts auf Telegram, in denen Umfragen zur Stromknappheit geteilt wurden – viele davon zeigen Ukrainer, die bei Kerzenschein und am Lagerfeuer essen – stellte DRI eine allgemein optimistische Haltung gegenüber fehlenden grundlegenden Dienstleistungen aufgrund der russischen Angriffe fest.

Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die ukrainischen Nutzer zwar über die Spannungen zwischen den lokalen Behörden und der Zentralregierung in Bezug auf die Unterbringung der Bevölkerung und die Wiederaufnahme von Dienstleistungen nach den russischen Bombardierungen diskutiert haben, sich aber bisher mit Kritik an den ukrainischen Behörden zurückhielten.

Stattdessen richten die Ukrainer ihren Zorn gegen Putin. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass ein mögliches Ziel der aktuellen russischen Bombardierungskampagne – laut Putins Sprecher Dmitri Peskow die Folge der Weigerung der ukrainischen Regierung, zu verhandeln – verfehlt wird.

Innerhalb weniger Tage nach der Fernsehansprache von Putin, in der er die teilweise Mobilisierung der russischen Bevölkerung für den Krieg ankündigte, verzeichneten die Antikriegs-Telegram-Kanäle einen sprunghaften Anstieg der Nutzerzahlen und Aktivitäten, wie ein weiterer Bericht zur Beobachtung sozialer Medien durch DRI zeigt. Ein Großteil der verstärkten Aktivitäten kam aus Republiken mit nicht-slawischen Minderheiten, aus denen die meisten Soldaten stammten, die im Krieg getötet wurden.

Bei der Analyse von Gesprächen über Atomschläge in sozialen Medien stellte DRI fest, dass die Diskussionen zu diesem Thema auf Twitter viel negativer sind als auf Telegram. Es gibt keinen individuellen Grund für die negativen Beiträge auf Twitter. Die DRI-Forscher stellten jedoch fest, dass einige der analysierten negativen Beiträge von einer Gruppe pro-russischer Konten stammten, die bei den Nutzern des Netzwerks Angst vor Atomschlägen verbreiteten.

DRI hat soziale Medienplattformen wie Twitter, Facebook und Telegram beobachtet, um so den öffentlichen Online-Diskurs über den Krieg in der Ukraine verstehen zu können.

Durch das Durchforsten von Nachrichten in den sozialen Medien zu bestimmten Themen und die Analyse einflussreicher Konten und Kanäle führte die DRI eine quantitative und qualitative Analyse durch, um dann eine Reihe von Berichten zu veröffentlichen. Dabei geht es unter anderem darum, wie die Ukrainer Verbündete wahrnehmen, um die russischen Mobilisierungsbemühungen, die nukleare Bedrohung und die russischen Luftangriffe.

Democracy Reporting International (DRI) ist eine unabhängige Organisation, die sich der weltweiten Förderung der Demokratie widmet. Wir sind der Meinung, dass die Menschen aktive Teilnehmer am öffentlichen Leben sind und nicht Untertanen ihrer Regierungen. Unsere Arbeit konzentriert sich auf Analysen, Berichterstattung und Aufbau von Kapazitäten. Dabei orientieren wir uns an den im internationalen Recht verankerten demokratischen und menschenrechtlichen Verpflichtungen. Die DRI hat ihren Hauptsitz in Berlin und Niederlassungen im Libanon, in Libyen, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka, Tunesien und in der Ukraine.

