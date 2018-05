L'auteur à succès Dan Lyons prononcera un discours lors de la conférence Postgres Vision 2018

Dans son discours intitulé Disrupted: What Makes a Unicorn (Disrupté : de quoi sont constituées les licornes ?), Lyons examinera le fonctionnement interne d'entreprises qui, avec le capital-risque, sont valorisées à 1 milliard de dollars et bouleversent les industries d'entreprises beaucoup plus grandes et plus établies qu'elles. En s'intéressant aux leçons que ces nouvelles entreprises peuvent nous apprendre, Lyons aidera à déchiffrer le code secret de ces prétendues « licornes » en parlant de la réinvention, de l'innovation et de la créativité vues de l'intérieur.

« Les industries stables sont confrontées à des bouleversements causés par l'arrivée de nouvelles entreprises plus agiles qui abordent les pratiques établies sous des angles nouveaux, à peu près de la même manière que le cloud et les logiciels libres ont concurrencé les fournisseurs traditionnels », a déclaré Lyons. « Ces licornes ont beaucoup à nous apprendre sur l'innovation si nous arrivons à étudier leur ADN et transformer leurs meilleures pratiques en différenciation concurrentielle. Des évènements tels que Postgres Vision sont des évènements où les conversations peuvent devenir une orientation stratégique. »

Aujourd'hui conférencier et orateur invité, Lyons s'inspire de son expérience en tant que responsable marketing chez le fournisseur de logiciels de marketing Hubspot, une expérience qu'il a racontée dans son livre Disrupted: My Misadventure in the Startup Bubble. Il a également travaillé pendant plus de vingt ans comme journaliste spécialisé dans la technologie ; il a été rédacteur technologies chez Newsweek et rédacteur en chef chez Forbes.

Mettant à profit les connaissances qu'il a acquises en écrivant sur la technologie et la Silicon Valley pour Forbes, il a lancé sous le nom de Steve Jobs un blog satirique appelé The Secret Diary of Steve Jobs (Le journal secret de Steve Jobs). Le blog a duré plus de cinq ans, créant un trafic mensuel de 1,6 million de visiteurs uniques. Il a également écrit une fiction intitulée Options: The Secret Life of Steve Jobs (Options : la vie secrète de Steve Jobs), une satire sur la Silicon Valley.

Outre les discours de conférenciers, il y aura également au programme de Postgres Vision des panneaux informatifs et des présentations mettant l'accent sur les besoins des décideurs d'entreprises et des spécialistes de la résolution de problèmes techniques. Sous le thème « Postgres dans le cloud », Postgres Vision 2018 comportera un certain nombre de présentations qui aideront les organisations à préparer des stratégies de gestion des données dans le cloud. Il sera également question de la migration à partir d'Oracle et d'autres systèmes de base de données existants, de l'adoption de solutions DBaaS (base de données en tant que service), de l'intégration de structures contribuant à l'agilité et de méthodes DevOps, ainsi que des nouvelles capacités de Postgres.

Consultez Postgres Vision 2018 pour obtenir de plus amples informations et vous inscrire.

À propos de Postgres Vision

Postgres Vision est axée en priorité sur l'utilisation actuelle et future de Postgres par les entreprises et sur la gestion des données open source. Cet évènement unique en son genre véhicule des idées émises par des sommités du monde de la technologie et des affaires, des cas d'utilisation par les entreprises du Fortune 500, un aperçu sur l'écosystème open source et des perspectives à long terme selon des légendes du secteur. La conférence Postgres Vision aura lieu les 5 et 6 juin au Royal Sonesta Hotel à Boston, dans le Massachusetts. Veuillez consulter www.PostgresVision.com pour rester informé des dernières mises à jour.

