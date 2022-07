Lava e Seca Smart LG revoluciona a lavagem de roupas com inteligência artificial, higienização a vapor e conectividade via comando de voz

Marca apresenta soluções de tecnologia e praticidade na sua rotina de lavanderia

SÃO PAULO, 6 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Lava e Seca Smart da LG, empresa líder global em inovação para eletrodomésticos, estabelece um novo patamar na experiência de lavagem de roupas, com tecnologias capazes de revolucionar a rotina nas lavanderias, trazendo maior eficiência ao processo e melhor cuidado com as peças. Atributos como inteligência artificial, higienização a vapor, conexão wi-fi e comandos de voz via Google Assistente, exclusivos na família de Lava e seca LG, facilitam o dia a dia na lavagem das roupas e podem evitar que incidentes ocorram, como danificar os tecidos.

Os benefícios tecnológicos que a Lava e Seca Smart LG pode oferecer aos consumidores são diversos, como economia de água, energia, tempo e mais praticidade no dia a dia, preservando o tecido nas lavagens e a durabilidade das roupas. Para saber mais, aqui está um infográfico animado com três dessas tecnologias e seus benefícios que mudam a rotina com as roupas e abaixo, essas mesmas tecnologias para mais detalhes.

1. Conservação dos tecidos com Inteligência Artificial AI DD™

Os modelos* de lava e seca LG, além da alta capacidade, apresentam performance avançada com sistema de inteligência artificial AI DD™ (Artificial Intelligence Direct Drive™) que analisa, com base em um estudo de 20.000 combinações de lavagens acumuladas, o peso e os tipos de tecido dentro do tambor, fornecendo o melhor padrão de lavagem e protegendo até 18% a mais as roupas e conservando os tecidos.

Com o uso da Inteligência Artificial, a Lava e Seca pode identificar, por exemplo, uma carga mista de camisetas e calças e adaptar os movimentos do cesto. O resultado são roupas lavadas com máxima eficiência e maior conservação dos tecidos.

2. Higiene a vapor

Equipada com tecnologias, a Lava e Seca apresenta a evolução da lavagem a seco. O Steam™ gera o verdadeiro vapor por meio do aquecimento da água, que higienizam as roupas, eliminando em até 99,9%** os agentes alergênicos e bactérias, que podem causar alergia ou problemas respiratórios, com extrema eficiência e todo cuidado, deixando as roupas 30% mais fáceis de passar. É muito mais segurança pra você e sua família.

Já o Steam™ Refresh permite que o consumidor desodorize e higienize, de forma eficaz, roupas que foram usadas, mas não necessitam de lavagem, eliminando odores de comida, cigarro, fumaças, entre outros, e entregando peças renovadas e prontas para reutilizar ou guardar.

3. Conectividade - App LG ThinQ

As Lava e Seca também contam com a modernidade e conectividade do aplicativo LG ThinQ***, que possibilita fazer download de ciclos e monitoramento geral da máquina, como consumo de energia, resumo das opções de lavagem e alerta de finalização para nunca mais esquecer suas peças na máquina. Além disso, você pode utilizar comandos de voz por meio do Google Assistente, basta dizer OK Google, quanto tempo falta na minha lavagem? É mais facilidade de acesso de qualquer lugar, direto no smartphone.

Assista ao infográfico animado sobre os "3 motivos para você ter uma Lava e Seca Smart LG" e saiba mais sobre suas funcionalidades no site.

*As funções variam por modelo. Consulte lg.com/br para maiores informações.

**Certificado pela BAF, o ciclo Antialérgico reduz 99,9% dos alérgenos e ácaros do pó doméstico.

***O suporte para dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com Google Assistente pode variar conforme o país e a configuração de sua casa inteligente. "Google e Android são marcar registradas da Google LLC." O Google Assistente não está disponível em algumas linguagens e países. Requer conexão com a internet, Requer aparelho compatível. Disponibilidade de serviços varia de acordo com o país e linguagem. Podem ser necessárias assinaturas de serviços.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1854584/1.jpg

