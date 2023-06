L'avenir de la mode est numérique : SYKY dévoile 10 créateurs en passe de bouleverser l'industrie de la mode

Reconnu comme un éminent pionnier technologique du Forum Économique Mondial 2023 (World Economic Forum 2023), SYKY vise à faire le lien entre la mode de luxe établie et la mode numérique, en ouvrant la voie à une accessibilité inclusive au sein de l'industrie de la mode.

Quoi : SYKY, une plateforme de mode numérique de luxe, a annoncé la liste prestigieuse de 10 créateurs de mode numérique mondiaux formant la classe inaugurale du collectif The SYKY Collective. Le collectif décentralise l'industrie de la mode de luxe en rassemblant des talents de divers horizons et lieux qui remettent en question le statu quo, en favorisant l'inclusion et en ouvrant la voie à un avenir plus diversifié et plus dynamique en matière de mode.

Ce groupe s'engagera dans un programme d'incubation immersif d'un an, méticuleusement conçu pour cultiver et propulser les talents de la création numérique vers de nouveaux sommets. Sous la direction des estimés SYKY Mentors, le collectif The SYKY Collective met l'accent sur la création de marques et la montée en puissance des créateurs, en les guidant du statut de marques émergentes à celui de noms incontournables de l'industrie. Avec un programme d'études conçu pour amplifier l'évolutivité de l'entreprise, l'accès à des outils de conception numérique de pointe, et une immersion dans les mondes numériques et la technologie web3, ces créateurs talentueux sont prêts à révolutionner l'industrie et à lancer les maisons de mode de luxe de demain.

Quand : The SYKY Collective suivra un programme d'incubation d'un an à compter de juillet 2023. Le collectif devrait lancer ses premières collections sur SYKY.com dans le courant de l'année.

Qui : The SYKY Collective sera composé de 10 créateurs numériques mondiaux, et est soutenu par l'ensemble de la communauté SYKY, y compris les SYKY Collective Mentors.

Alice Delahunt est la fondatrice et PDG de SYKY. Forte de plusieurs décennies d'expérience, Alice est une experte de la mode de luxe. Elle a débuté sa carrière dans l'industrie de la mode chez Burberry en tant que directrice mondiale des services numériques et sociaux, avant de devenir responsable en chef des services numériques et du contenu chez Ralph Lauren .

SYKY Collective Mentors : SYKY s'est associé à d'éminents acteurs de la mode et des médias pour participer au mentorat du SYKY Collective. Parmi les mentors figurent Jonathan Bottomley , responsable du marketing chez Calvin Klein , le British Fashion Council, Mark Guiducci , directeur éditorial créatif chez Vogue, Megan Kaspar , fondatrice de Red DAO, Sabine Le Marchand , directrice créative chez Frosty, ainsi que Matthew Ball , auteur de best-sellers et expert du métavers.

Classe inaugurale du collectif SYKY : Cette classe diversifiée de 10 créateurs originaires de 10 pays différents (dont la République dominicaine, la Chine, le Nigeria et l'Italie) présente un éventail d'approches novatrices de la mode numérique et de ses liens avec le luxe et les goûts raffinés.

Pet Liger , Chypre : Maison de mode et studio de design Web3 qui révolutionne l'industrie de la chaussure, et a été présenté comme l'un des principaux créateurs de la collaboration avec Gucci Vault.



Stephy Fung, Royaume-Uni : Artiste de la mode numérique qui fusionne les éléments de la mode contemporaine avec son héritage chinois pour de grandes marques telles que Paco Rabanne, Jo Malone et Snapchat.



GlitchOfMind, République dominicaine : Artiste visuel et photographe qui innove dans la conception de vêtements en combinant la sculpture VR et l'IA pour les avatars 3D.



Calvyn Dylin Justus , Afrique du Sud : Artiste numérique multimédia inspiré par les mouvements du monde naturel et par la façon de créer des vêtements et des œuvres d'art qui font le lien entre ces deux mondes.



Taskin Goec , Allemagne : Visionnaire de la réalité mixte qui fusionne ses compétences techniques en informatique spatiale avec un flair avant-gardiste pour les vêtements phygitaux.



Fanrui Sun , Chine : Artiste visuel numérique inspiré par l'esthétique ultramoderne et la manière de repousser les limites des textiles et des tissus dans les environnements spatiaux.



Nextberries, Nigeria : Maison de haute couture qui associe l'héritage à la technologie pour concevoir des vêtements unisexes en mettant l'accent sur le métavers.



Gustavo Toledo , Brésil : Créateur 3D qui se concentre sur l'intersection de la science, de la mode et de l'art, et sur la manière de rendre la mode plus accessible et intersectionnelle.



Felipe Fiallo , Italie : Créateur de chaussures éco-futuriste, motivé par la mise en œuvre des principes de conception durable de bout en bout dans le secteur de la chaussure.



Jacquelyn Jade , États-Unis : créatrice de technologies immersives rendant des visions artistiques dans des environnements augmentés, virtuels et physiques.

Pour une présentation complète des 10 créateurs numériques, cliquez ici.

Pourquoi : SYKY croit que l'avenir de l'industrie de la mode est indéniablement ancré dans les domaines numériques et physiques. Reconnaissant ce changement transformateur, l'objectif de SYKY est de stimuler l'innovation, de soutenir et d'autonomiser les créateurs natifs du numérique et d'aider à intégrer leur rôle dans le paysage actuel de la mode par l'intermédiaire du SYKY Collective. SYKY cherche à façonner l'avenir de la mode en exploitant l'immense potentiel du design numérique, en tirant parti des technologies de pointe et en encourageant une communauté de créateurs avant-gardistes. En investissant dans la croissance et le développement de ces créateurs internationaux, SYKY ouvre la voie à l'émergence de maisons de mode de luxe révolutionnaires qui adoptent le monde numérique et redéfinissent les limites du style et de l'expression.

À propos de SYKY : SYKY est une plateforme de mode de luxe qui pose les bases de l'avenir de la mode. En janvier 2023, SYKY a conclu sa ronde de financement de série A de 10,5 millions de dollars, dirigée par Seven Seven Six. Peu après, SYKY a lancé sa collection Keystone, un laissez-passer pour les amateurs de mode, les leaders et les collectionneurs qui visent à façonner l'avenir de la mode dans les mondes numériques, physiques et augmentés. SYKY a fait ses débuts avec des créateurs numériques lors de la NYFW23, et s'est depuis associé à des marques de mode établies pour combler le fossé entre le monde de la mode de luxe, le design numérique et le Web3.

Pour en savoir plus sur SYKY, rendez-vous sur Instagram, Twitter, Discord, TikTok. Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans le kit média SYKY.

