L'aventurière Lexie Limitless complète un record de 30000 km de conduite autour du monde avec la nouvelle Ford Explorer tout électrique

NICE, France, 26 mars 2024 /PRNewswire/ -- L'aventurière Lexie Alford (@LexieLimitless) a établi aujourd'hui le record officiel de la première personne à faire le tour du monde à bord d'un véhicule électrique, en utilisant le nouveau Ford Explorer entièrement électrique. Six continents, 27 pays et plus de 30000 kilomètres ont été parcourus uniquement à l'électricité, devant la ligne d'arrivée à Nice, en France.

Nice, France: Lexie Alford (@LexieLimitless) crosses the finish line of record-setting 30,000 kilometres drive in new all-electric Ford Explorer, flanked by iconic Ford vehicles past and present Nice, France: Lexie Alford (@LexieLimitless) receives official recognition from RecordSetter for being the first person to circumnavigate the globe in an electric vehicle, using the new all-electric Ford Explorer Atacama Desert, Chile: new all-electric Ford Explorer in one of the most challenging stretches of Lexie Alford's record-setting drive around the world

« Au cours de cette aventure épique, j'ai rencontré des gens incroyables de nombreux coins du monde et j'ai connu 27 pays au volant. Mais ce voyage s'est accompagné d'un ensemble unique de défis », a déclaré Lexie, qui détient également le record du monde pour être la plus jeune personne à visiter tous les pays du monde. « Ford a eu l'honneur de toute une vie de faire confiance à Ford pour faire le tour du gant dans l'Explorer électrique, qui est comme à la maison depuis six mois. J'avais l'objectif de repousser les limites de ce qui est possible de faire dans un véhicule électrique et je suis fier de dire que je l'ai fait!"

Pour célébrer cette réussite, Ford a mis aujourd'hui en vente le nouveau Ford Explorer en Europe. Conçu et développé en Europe, c'est le deuxième véhicule de tourisme entièrement électrique de Ford et le premier à être assemblé au Ford Cologne EV Centre après un investissement de 2 milliards de dollars. Il peut atteindre une autonomie de plus de 600 kilomètres sur une seule charge et est capable de charger de 10 à 80 pour cent en environ 26 minutes en utilisant la charge CC.

"Le voyage de Lexie a été le test ultime pour notre nouveau Ford Explorer, en prenant en charge tous les types de conditions météorologiques et routières, et en traitant à peu près tous les scénarios de charge", a déclaré Martin Sander, directeur général de Ford Model e Europe. "Il incarne le véritable esprit 'can do' de cette entreprise, saisissant cette grande opportunité pour non seulement tester nous-mêmes, mais aussi l'infrastructure de recharge du monde entier. Le franchissement de la ligne d'arrivée aujourd'hui prouve ce que vous pouvez faire avec le nouveau Ford Explorer entièrement électrique, et nous sommes ravis que les clients puissent bientôt le découvrir par eux-mêmes. »

Le parcours de Lexie reflète celui d'Aloha Wanderwell, la première femme à faire le tour du monde il y a 100 ans, également dans une Ford. Aloha a commencé son voyage à Nice, où le voyage de Lexie a également commencé et terminé, conduisant l'Explorer à l'arrivée dans un convoi de véhicules Ford emblématiques, sous la surveillance du PDG de Ford, Jim Farley.

