"Laver(Gim)", un prodotto rappresentativo "K-Seafood" diventa popolare in Europa e Sud America.

SEUL, Corea del Sud, 2 dicembre 2022 /PRNewswire/-- Laver (Gim) è diventato noto come superfood e sta guadagnando una grande popolarità in Europa e Sud America.

Fino a poco tempo fa, la maggior parte dei Paesi europei e sudamericani conosceva solo il bibimbap e il kimchi all'interno della cucina coreana, ma oggi ha iniziato a prestare grande attenzione ai frutti di mare coreani (K-seafood). Non è difficile acquistare Laver(gim) in Italia, noto per stuzzicare i palati più raffinati, e la domanda di questo alimento è in costante aumento nei due continenti.

Di recente, la Korea Fisheries Association ha organizzato un evento denominato "K-Seafood Global Week" per promuovere i prodotti a base di frutti di mare coreani nei mercati esteri. In vari Paesi del mondo si sono tenuti eventi promozionali e pubblicità di prodotti ittici.

In particolare, sono stati lanciati annunci pubblicitari di gim coreane presso l'aeroporto di Malpensa (Italia), l'aeroporto di Guarulhos (Brasile) e l'aeroporto di Ezeiza (Argentina). Negli aeroporti sono state condivise informazioni relative all'eccellenza della gim coreana e varie ricette che utilizzano questo ingrediente.

È in corso una promozione attiva della gim coreana: Laver(gim) dovrebbe raggiungere circa 700 milioni di dollari di esportazioni annuali e si sta affermando come prodotto alimentare rappresentativo della Corea.

