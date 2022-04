Lawlinguists rejoint le groupe BIG Language et étend ses capacités dans le domaine juridique et de la propriété intellectuelle

Collectivement, la famille BIG Language comprend un réseau mondial de plus de 15 000 linguistes et experts en la matière qui personnalisent et fournissent des services linguistiques dans plus de 300 langues et dialectes. Les cabinets d'avocats internationaux et les entreprises du classement Fortune 500 font confiance à son département Propriété intellectuelle et juridique pour trouver des solutions linguistiques juridiques rapides, précises et économiques dans un large éventail de contenus juridiques, couvrant différentes juridictions et terminologie juridique locale. La plateforme LanguageVault® de BIG soutient davantage ses clients en offrant un environnement de traduction entièrement sécurisé pour les données sensibles et confidentielles, qui assure la sécurité et la conservation de tous les documents.

« Nous sommes ravis d'accueillir Lawlinguists dans la famille des entreprises de BIG Language Solutions », a déclaré Jeff Brink, fondateur et PDG de BIG. « Lawlinguists fournit une gamme inégalée de services spécialisés, centrés sur les avocats, qui complètent les offres du groupe propriété intellectuelle et juridique de BIG. En unissant leurs forces, les clients des deux sociétés peuvent bénéficier d'un accès à un plus grand réseau mondial de linguistes juridiques et à un plus large éventail de services de traduction juridique spécialisés. De plus, les équipes de Lawlinguists et de BIG s'accordent parfaitement sur le plan culturel et nous sommes impatients de travailler ensemble pour créer et fournir des solutions ingénieuses, efficaces et sécurisées à tous nos clients du secteur juridique. »

À propos de Lawlinguists

Lawlinguists a été fondée en 2011 par l'avocat italien Riccardo Massari et l'avocat allemand Daniel Nagel, rejoints par Raffaele Sena, qui partage leur passion pour les langues. En peu de temps, ils ont créé le premier et unique réseau international composé exclusivement d'avocats de toutes les régions du monde qui coopèrent pour offrir des services de traduction juridique. Ce réseau comprend plus de 2 000 avocats-traducteurs qui permettent à Lawlinguists de fournir des traductions juridiques de haute qualité dans plus de 100 combinaisons de langues.

À propos de BIG Language Solutions

BIG Language Solutions perturbe l'industrie linguistique très fragmentée en rassemblant un portefeuille de fournisseurs de services linguistiques (LSP) performants et complémentaires. Collectivement, nous gérons la nature complexe des services linguistiques pour nos clients afin qu'ils puissent réussir à l'échelle mondiale. Animés par un esprit d'entreprise, nous donnons à nos entreprises et à leurs équipes les moyens de créer et d'offrir des solutions ingénieuses, percutantes et sécurisées aux clients, toutes alimentées par LanguageVault® de BIG, l'environnement de traduction le plus sécurisé au monde.

