Lazard breidt zijn financiële adviesdiensten uit in de DACH-regio en benoemt Dr. Marco Superina tot hoofd van de investeringsbank voor Zwitserland

ZURICH, 17 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Lazard kondigde vandaag de uitbreiding van zijn Financial Advisory-activiteiten aan met de benoeming van Dr. Marco Superina om de investeringsbankieren voor Zwitserland te leiden, waardoor de toegewijde dekking van het bedrijf voor de DACH-regio en de focus op klanten in Zwitserland worden versterkt. Deze uitbreiding en benoeming weerspiegelen de voortdurende investeringen van het bedrijf om de groei in Europa te versnellen door de dekking in belangrijke markten in de hele regio en zijn wereldwijde franchise voor financieel advies uit te breiden als onderdeel van zijn langetermijngroeistrategie, Lazard 2030.

Marco Superina

Marco zal vanuit Zürich werken en Zwitserse en internationale ondernemingen, ondernemers en financiële investeerders adviseren over fusies en overnames, kapitaaloplossingen en andere strategische aangelegenheden. Hij zal deel uitmaken van het DACH-managementteam onder leiding van Marcus Schenck, hoofd financieel advies voor de DACH-regio bij Lazard.

"De economie van Zwitserland combineert enkele van 's werelds meest erkende wereldkampioenen met een diepe basis van internationaal ingestelde, oprichters- en familiebedrijven", zei Marcus Schenck, hoofd van Financial Advisory, DACH. "Met Marco die zich bij Lazard aansluit om onze nieuwe aanwezigheid in Zürich te leiden, versterken we ons vermogen om deze markten te bedienen met hetzelfde niveau van lokale expertise en toegang tot het wereldwijde adviesplatform van Lazard".

Marco komt bij Lazard van UBS, waar hij als hoofd van Global Banking Switzerland werkte en toezicht hield op de dekking en de investeringsbancactiviteiten van het bedrijf in het land. Eerder bekleedde hij leidinggevende functies bij Credit Suisse, waar hij in 1997 zijn carrière begon bij Credit Suisse First Boston. Zo was hij onder meer hoofd M&A Zwitserland, hoofd M&A Noord-Europa en hoofd M&A in de gezondheidszorg voor Europa. Marco heeft een doctoraat in banking en financiën van de Universiteit van Zürich.

"Ik heb bijna 30 jaar besteed aan het adviseren van Zwitserse bedrijven vanuit toonaangevende financiële instellingen", zei Marco Superina. "Lazard biedt klanten het onafhankelijke M&A-advies en de kapitaaloplossingen die zij verwachten, ondersteund door bijna twee eeuwen ervaring in het adviseren van enkele van de meest consequente transacties in Europa. Ik kijk ernaar uit om de wereldwijde mogelijkheden en lokale expertise van Lazard naar klanten in heel Zwitserland te brengen."

Over Lazard

Lazard, opgericht in 1848, is een vooraanstaand financieel advies- en vermogensbeheerbedrijf dat actief is in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Lazard adviseert over fusies en overnames, kapitaalmarkten en kapitaaloplossingen, herstructurering en aansprakelijkheidsbeheer, geopolitiek en andere strategische aangelegenheden, evenals vermogensbeheer en investeringsoplossingen voor instellingen, bedrijven, overheden, partnerschappen, familiebureaus en vermogende particulieren. Lazard is genoteerd op de New York Stock Exchange als Lazard, Inc. onder de ticker LAZ. Ga voor meer informatie naar Lazard.com en volg Lazard op LinkedIn.

Contactpersoon voor de pers

Flore Larger

+33 6 33 13 41 50

[email protected]

Poppy Trowbridge

+44 20 7187 2065

[email protected]