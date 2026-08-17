Lazard développe ses activités de conseil financier dans la région DACH et nomme Marco Superina à la tête de la banque d'investissement pour la Suisse

ZURICH, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- Lazard annonce aujourd'hui l'expansion de son activité de conseil financier avec la nomination de Marco Superina à la tête de la banque d'investissement pour la Suisse, renforçant ainsi la couverture dédiée de la société dans la région DACH et son engagement envers ses clients dans toute la Suisse. Cette expansion et cette nomination témoignent de l'engagement continu du cabinet à accélérer sa croissance en Europe en renforçant sa présence sur les marchés clés de la région et en développant son activité mondiale de conseil financier, dans le cadre de sa stratégie de croissance à long terme, Lazard 2030.

Marco Superina

Marco sera basé à Zurich et conseillera des entreprises suisses et internationales, des entrepreneurs et des investisseurs financiers en matière de fusacs, de solutions de financement et d'autres questions stratégiques. Il fera partie de l'équipe de direction de la région DACH, dirigée par Marcus Schenck, responsable du conseil financier pour la région DACH chez Lazard.

« L'économie suisse réunit à la fois certaines des entreprises mondiales les plus réputées et un vaste réseau d'entreprises à vocation internationale, qu'il s'agisse d'entreprises familiales ou détenues par leurs fondateurs », déclare Marcus Schenck, responsable du conseil financier pour la région DACH. « Avec l'arrivée de Marco chez Lazard à la tête de notre nouvelle implantation à Zurich, nous renforçons notre capacité à servir ces marchés en leur offrant le même niveau d'expertise locale et l'accès à la plateforme mondiale de conseil de Lazard. »

Marco rejoint Lazard après avoir travaillé chez UBS, où il occupait le poste de responsable des activités bancaires internationales pour la Suisse, supervisant les activités de couverture client et de banque d'investissement de la société dans ce pays. Il a auparavant occupé des postes à responsabilité chez Credit Suisse, où il a débuté sa carrière en 1997 au sein de Credit Suisse First Boston. Il a notamment été responsable des fusions-acquisitions pour la Suisse, responsable des fusions-acquisitions pour l'Europe du Nord et responsable des fusions-acquisitions dans le secteur de la santé pour l'Europe. Marco est titulaire d'un doctorat en banque et finance de l'Université de Zurich.

« J'ai passé près de 30 ans à conseiller des entreprises suisses au sein d'établissements financiers de premier plan », déclare Marco Superina. « Lazard offre à ses clients les conseils indépendants en fusions-acquisitions et les solutions de financement qu'ils attendent, en s'appuyant sur près de deux siècles d'expérience dans l'accompagnement de certaines des opérations les plus marquantes d'Europe. Je me réjouis de mettre les capacités mondiales et l'expertise locale de Lazard au service de nos clients dans toute la Suisse. »

À propos de Lazard

Fondé en 1848, Lazard est une société de premier plan spécialisée dans le conseil financier et la gestion d'actifs, présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Australie. Lazard propose des services de conseil en fusions-acquisitions, marchés de capitaux et solutions de financement, restructuration et gestion de la dette, géopolitique et autres questions stratégiques, ainsi que des solutions de gestion d'actifs et d'investissement destinées aux établissements, aux entreprises, aux gouvernements, aux sociétés de personnes, aux family offices et aux particuliers fortunés. Lazard est cotée à la Bourse de New York sous le nom de Lazard, Inc. et du mnémo LAZ. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Lazard.com et suivez Lazard sur LinkedIn.

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