LC Sign donne aux étudiants malvoyants les moyens d'agir grâce à un projet en braille qui fera date et lance « The Touchpoint Initiative »

GUANGZHOU, Chine, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- LC Sign, un leader de l'industrie de la fabrication d'enseignes personnalisées, a achevé un projet d'accessibilité novateur à l'école Qiming, une institution de premier plan au service des étudiants malvoyants en Chine. LC Sign a conçu, produit et installé 631 panneaux en braille de haute qualité et d'une grande précision sur l'ensemble du campus, ce qui a considérablement amélioré la capacité des étudiants à s'orienter dans leur environnement en toute sécurité et de manière autonome dans la vie quotidienne. Ce projet important marque également le lancement officiel de The Touchpoint Initiative (TPI), le programme de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) de LC Sign qui est destiné à promouvoir des environnements inclusifs et universellement accessibles grâce à des solutions de signalisation bien conçues.

The outdated, fragile braille tape (left) was replaced by LC Sign’s robust, high-contrast braille signage (right), significantly improving accessibility and independence for visually impaired students at Qiming School.

Avant ce projet, les élèves de l'école Qiming utilisaient principalement des bandes braille temporaires – fragiles, facilement endommagées et souvent peu claires – qui rendaient la navigation difficile et sapaient la confiance et la sécurité dans l'enceinte de l'école. LC Sign a donc travaillé en étroite collaboration avec des professionnels de l'éducation spécialisée et des consultants en accessibilité, en veillant à ce que chaque nouveau panneau réponde à des normes élevées en matière de précision tactile et de durabilité. Cette signalétique innovante se caractérise par une conception en braille optimisée pour faciliter la lecture au toucher, des bordures jaunes très contrastées pour une meilleure visibilité et un matériau acrylique de qualité supérieure pour résister à une utilisation régulière dans des lieux publics difficiles.

Avec The Touchpoint Initiative, LC Sign prend un engagement à long terme qui va au-delà d'un simple don de charité. L'entreprise prévoit de reproduire et d'étendre le modèle TPI, en développant des solutions d'orientation accessibles pour les établissements d'enseignement, les hôpitaux, les installations de transport public, etc. En promouvant la conception universelle et des normes industrielles plus élevées, LC Sign vise à inspirer d'autres fabricants et organisations à intégrer l'accessibilité et l'empathie dans tous les aspects de leurs activités et du développement de leurs produits.

« Chez LC Sign, nous pensons que la signalisation doit être un pont vers l'indépendance », a déclaré Anne L., PDG de LC Sign. « Le projet de l'école Qiming illustre comment la combinaison de l'innovation et de l'empathie permet de créer des environnements où tout le monde peut s'épanouir. »

Pour les clients et les partenaires du monde entier, The Touchpoint Initiative démontre l'intégrité inébranlable de LC Sign, l'excellence de son ingénierie et son dévouement au changement social positif – des qualités qui ont fait de LC Sign une source de confiance pour des solutions de signalétiques inclusives et de haute qualité depuis plus d'une décennie.

À propos de LC Sign

Fondée en 2011, LC Sign a servi plus de 100 000 entreprises dans plus de 160 pays. Disposant d'installations de production avancées de plus de 20 000 mètres carrés, l'entreprise est spécialisée dans les enseignes lumineuses et les systèmes de marquage architectural pour le commerce de détail, l'hôtellerie et les environnements commerciaux.

www.lcsign.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2944112/Qiming_School_Braille_Signage_Before___After.jpg