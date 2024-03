LCM Partners remporte deux titres prestigieux aux Private Debt Investor Awards 2023

LONDRES, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- LCM Partners est ravi d'annoncer avoir récemment remporté les prix « Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe » (investisseur de l'année dans le domaine de la dette en difficulté et des situations spéciales, Europe) et « Specialty Lender of the Year, Europe » (prêteur spécialisé de l'année, Europe) aux Private Debt Investor Awards 2023.

Private Debt Investor, une publication de premier plan dans le secteur mondial de la dette privée, récompense l'excellence de l'industrie par le biais de ses prix annuels, qui sont déterminés par les votes de ses lecteurs. Il s'agit de professionnels du secteur de la dette privée et d'investisseurs institutionnels.

LCM a remporté son huitième prix dans la catégorie « Distressed Debt and Special Situations Investor of the Year, Europe » (investisseur de l'année dans le domaine de la dette en difficulté et des situations spéciales, Europe). Cette année, la société a été récompensée pour le déploiement stratégique de 1,2 milliard d'euros provenant de son fonds COPS IV de 4,1 milliards d'euros entre octobre 2022 et novembre 2023. L'investissement a porté sur plus de 70 transactions de prêts performants et non performants à la consommation et aux PME dans huit pays européens. PDI a également commenté l'acquisition de BCM Global, un acteur clé dans le domaine des services hypothécaires en Europe, comme point fort pour le groupe en 2023.

Le prix « Specialty Lender of the Year, Europe » (Prêteur spécialisé de l'année, Europe) est le quatrième remporté par LCM dans cette catégorie et rend un hommage bien mérité au lancement de la stratégie SOLO Evolution de LCM. La stratégie met l'accent sur les prêts granulaires adossés à des actifs par le biais de partenariats stratégiques à long terme avec des initiateurs établis dans des domaines tels que les prêts garantis, le financement d'actifs et le crédit-bail.

Paul Burdell, directeur général de LCM Partners, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers et reconnaissants de ces prix, qui soulignent notre dévouement envers nos investisseurs et le marché du crédit privé en général. Nous tenons également à exprimer notre plus profonde reconnaissance à tous ceux pour qui, avec qui et aux côtés de qui nous avons travaillé au cours de l'année de notre 25e anniversaire. Merci. »

LCM Partners

Tél. : +44 203 457 5050

[email protected]

LCM est l'un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs en Europe, spécialisé dans les portefeuilles de crédit à la consommation et aux PME. LCM a deux stratégies en matière de dette privée. COPS (Credit Opportunities) qui investit dans des pools de prêts performants, re-performants et non-performants et SOLO (Strategic Origination and Lending Opportunities) qui est une stratégie de financement spécialisé, adossée à des actifs, et qui propose un financement de produits en marque blanche sur le lieu de vente. Brookfield Asset Management est un partenaire stratégique et détient une participation minoritaire importante au sein de LCM et de ses sociétés.

LCM est membre du groupe LCFH qui gère aujourd'hui plus de 120 milliards d'euros d'actifs pour près de 7 millions de clients, au service de 110 institutions financières dans 10 juridictions, avec près de 2 000 professionnels dédiés.