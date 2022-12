LD Carbon a signé un protocole d'accord avec Sumitomo Rubber Industries pour la commercialisation de noir de carbone récupéré et d'huile pyrolytique

Engagement à commercialiser du noir de carbone récupéré et de l'huile pyrolytique en utilisant des pneus usagés

SÉOUL, Corée du Sud, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de traitement des déchets et de recyclage des matières premières LD Carbon (PDG Baek, Seong-mun et Hwang, Yong-kyung) a annoncé avoir signé un protocole d'entente avec Sumitomo Rubber Industries, Ltd. pour la commercialisation de matières premières durables issues de pneus.

Sumitomo Rubber Industries est un fabricant mondial de pneus dont le siège social est situé au Japon, classé n°5 mondial en termes de ventes (environ 7,25 milliards USD) dans le « 2022 Global Tire Company Rankings » compilé par tirebusiness.com.

LD Carbon et Sumitomo Rubber Industries ont tenu une cérémonie d'accord commercial le 18 novembre et ont promis de coopérer dans la commercialisation de noir de carbone récupéré et d'huile pyrolytique.

Grâce à cet accord, les deux sociétés développeront conjointement des produits afin que le GCB (« Green Carbon Black » ou « noir de carbone vert ») de LD Carbon puisse remplacer partiellement les noirs de carbone existants qui utilisent des combustibles fossiles. Sur la base de sa technologie brevetée, LD Carbon produit du noir de carbone récupéré en utilisant les résidus générés par la pyrolyse des pneus usagés et le fournit aux fabricants de pneus et de produits en caoutchouc.

LD Carbon et Sumitomo Rubber Industries ont pour objectif commun de commercialiser les séries GCB-774G et GCB-600, visant à remplacer le noir de carbone existant (N660) à hauteur de 20 % à 70 %, respectivement. De plus, ils prévoient de promouvoir la commercialisation de l'huile pyrolytique collectée à partir de pneus usagés. Le volume de commercialisation visé par les deux sociétés d'ici 2026 est de 3 500 tonnes/an d'huile de carbone vert et de 4 000 tonnes/an d'huile pyrolytique de pneus.

En particulier, l'accord commercial signé par LD Carbon avec Sumitomo Rubber Industries est significatif dans la mesure où il s'agit du premier accord commercial signé par LD Carbon avec une société de pneus d'outre-mer.

Bum-seek Kim, directeur des ventes de LD Carbon, a déclaré : « LD Carbon continuera à faire des efforts pour devenir un fabricant de noir de carbone respectueux de l'environnement et leader sur le marché mondial grâce à une coopération constante avec les fabricants de pneus internationaux ».

Pendant ce temps, LD Carbon poursuit la construction d'une nouvelle usine équipée d'installations de broyage, de pyrolyse et de production de noir de carbone recyclé, grâce à un investissement de plus de 38 millions de dollars, l'objectif étant d'achever les travaux d'ici la fin de 2023. Les usines devraient être en mesure de produire environ 20 000 tonnes de noir de carbone vert et d'huile pyrolytique chaque année. Une fois achevée, la nouvelle usine de LD Carbon sera la plus grande d'Asie.

