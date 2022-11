Le « Venture Centre of Excellence » de EIT Health désigne ProductLife Group comme partenaire privilégié pour la réglementation et la conformité

Cette initiative ambitieuse de l'UE a déjà permis d'obtenir 2 milliards d'euros de capacités de co-investissement et aidé 60 start-ups innovantes dans les domaines de la biotechnologie, des technologies médicales et de la santé numérique à se lancer sur le marché ou à se développer sur de nouveaux territoires.

EIT Health, co-opérateur du Venture Centre of Excellence aux côtés du Fonds européen d'investissement (FEI), a désigné ProductLife Group comme partenaire privilégié exclusif pour les questions de réglementation et de conformité afin d'accélérer le processus de navigation des différents paliers réglementaires, grâce à sa vaste expérience dans le domaine de la santé et à son statut de partenaire de confiance de EIT Health.

L'intervention du groupe ProductLife permettra de s'assurer que les jeunes entreprises ambitieuses sont en mesure d'obtenir l'approbation réglementaire, ce qui réduira les risques liés à leur mise sur le marché et en fera un pari plus sûr pour les investisseurs en capital-risque et les entreprises.

PARIS, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), un fournisseur spécialisé dans les services de réglementation et de conformité pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé son statut de partenaire privilégié exclusif pour les services de réglementation et de conformité du Venture Centre of Excellence (VCoE). EIT Health recommandera PLG aux jeunes entreprises de biotechnologie, de technologies médicales et de santé numérique ayant besoin du soutien d'un point de vue réglementaire pour accélérer leur mise sur le marché, grâce au programme VCoE.

Le rôle du VCoE est d'augmenter et d'accélérer les opportunités de marché pour les jeunes entreprises de biotechnologie, de MedTech et de santé numérique à travers l'Europe, en mettant en relation ces jeunes entreprises avec le financement, l'expertise des services professionnels et les contacts dont elles ont besoin. L'objectif général est de faire de l'Europe un marché plus attrayant et plus lucratif pour une nouvelle génération de pionniers des sciences de la vie, qu'ils entrent sur le marché pour la première fois ou qu'ils cherchent à étendre leurs activités à d'autres pays du continent.

Lorsque la Commission européenne a annoncé son investissement initial de 150 millions d'euros dans le programme en octobre 2020, elle a affiché l'ambition de mobiliser 2 milliards d'euros d'investissements et d'amener 200 jeunes start-ups sur le marché sur une période de 15 ans. Ce niveau d'investissement a déjà été atteint, avec plus de 60 start-ups bénéficiant à ce jour de financements mobilisés grâce au programme, provenant de ses fonds de capital-risque sélectionnés et de ses membres corporatifs ayant rejoint l'initiative. D'autres entités de ce type devraient rejoindre le programme dans les semaines et les mois à venir.

Outre la mise en relation de start-ups prometteuses en phase de démarrage avec un financement crucial, le programme VCoE de EIT Health vise à les préparer au marché, grâce à des contacts précieux et à l'accès à des services professionnels. Comme beaucoup de ces petites équipes scientifiques sont issues de laboratoires universitaires, elles peuvent apporter des innovations précieuses sur le marché lorsqu'elles bénéficient d'un soutien pour les aspects administratifs de leur projet. Le rôle du VCoE est également de proposer ce soutien aux jeunes entreprises et de faciliter leur accès au marché.

L'intervention de PLG, lorsqu'elle sera mise en œuvre, permettra de s'assurer que les équipes de jeunes entreprises ambitieuses et prometteuses seront en bonne position pour obtenir l'approbation réglementaire, ce qui réduira les risques liés à leur mise sur le marché et les rendra plus sûres pour les investisseurs en capital-risque et les entreprises.

Sensius est l'une des start-ups qui a déjà fait appel aux services de PLG dans le cadre de ce partenariat, pour l'analyse des lacunes de l'évaluation clinique dans le contexte des dispositifs médicaux.

Le fait que EIT Health ait choisi PLG comme partenaire privilégié exclusif pour les services de réglementation et de conformité dans le cadre du VCoE témoigne de la capacité éprouvée de PLG à aider les entreprises émergentes du secteur de la biotechnologie et d'autres entreprises innovantes du secteur des sciences de la vie à s'adapter à la complexité de la réglementation. PLG est un partenaire de confiance de longue date pour EIT Health.

Commentant la nouvelle collaboration entre VCoE et PLG, Isaac Middelmann, responsable de l'accès au financement pour EIT Health InvestHealth, a déclaré : « Il s'agit d'un développement très intéressant, qui contribuera à cimenter les opportunités que nous avons définies pour les jeunes pousses prometteuses ciblant les derniers défis et opportunités à la pointe des sciences de la vie. L'accès à des services professionnels et à une expertise de confiance est aussi essentiel pour ces start-ups qu'un investissement financier, car les deux vont de pair. »

Jean-Marc Bourez, directeur général des services de santé et des investissements de l'EIT, a ajouté : « Nos membres, entreprises et sociétés de capital-risque sont désireux de soutenir ces jeunes sociétés innovantes et ambitieuses, et il est extrêmement utile que les équipes qui se présentent aient déjà été contrôlées et guidées à travers les exigences réglementaires pertinentes pour mettre leurs solutions sur le marché européen. PLG est idéalement placé pour aider à cela, avec sa riche connaissance du contexte réglementaire et culturel de chaque marché européen et sa compréhension détaillée de la façon dont le remboursement fonctionne dans chaque pays, ainsi que les exigences respectives complexes autour des essais cliniques. »

« Nous sommes honorés d'être ainsi sollicités, ce qui correspond parfaitement à notre propre objectif stratégique de défendre la prochaine génération de leaders européens des sciences de la vie », a déclaré Xavier Duburcq, PDG de PLG. « Il s'agit de niveler par le haut les opportunités offertes aux start-ups qui aspirent à se développer en Europe, par rapport à d'autres marchés géographiques importants comme l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. »

Gabrièle Breda, responsable de l'innovation chez PLG, a ajouté : « Favoriser l'innovation dans le domaine des biotechnologies, des technologies médicales et de la santé numérique est un élément essentiel de notre stratégie. C'est donc avec une grande fierté que nous embrassons ce partenariat prestigieux et, à travers lui, cette opportunité inestimable d'aider les jeunes entreprises ambitieuses à naviguer dans les complexités du marché de manière efficace et efficiente afin qu'elles puissent réaliser leur potentiel sans délai. »

Le VCoE de EIT et PLG prendront tous deux une part active au prochain salon commercial Medica , du 14 au 17 novembre.

À propos de EIT Health

EIT Health est un réseau d'innovateurs de premier plan dans le domaine de la santé, soutenu par l'UE. Nous collaborons par-delà les frontières pour proposer de nouvelles solutions qui permettent aux citoyens européens de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors que les Européens s'attaquent au défi de l'augmentation des maladies chroniques et de la multimorbidité et qu'ils cherchent à tirer parti des possibilités offertes par la technologie pour aller au-delà des approches conventionnelles en matière de traitement, de prévention et de modes de vie sains, nous avons besoin de leaders d'opinion, d'innovateurs et de moyens efficaces pour mettre sur le marché des solutions de santé innovantes. EIT Health répond à ces besoins. Nous mettons en relation tous les acteurs concernés du secteur des soins de santé à travers les frontières européennes, en veillant à inclure tous les côtés du « triangle de la connaissance », afin que l'innovation puisse se produire à l'intersection de la recherche, de l'éducation et des entreprises, au bénéfice des citoyens.

À propos du Venture Centre of Excellence

Grâce au VCoE, les membres rejoignent une communauté exclusive de fonds de capital-risque et d'investisseurs privés sélectionnés, ce qui permet d'accroître le flux d'investissements destinés aux jeunes entreprises, aux PME et aux petites et moyennes entreprises européennes du secteur des sciences de la vie, en mettant en relation les gestionnaires de fonds avec les entreprises pharmaceutiques et d'autres investisseurs stratégiques intéressés. Le VCoE répond à l'intérêt spécifique de ses membres pour l'accès à l'innovation ouverte, en augmentant leurs capacités de co-investissement et les possibilités de collaborations stratégiques dans des start-ups européennes hautement innovantes dans le domaine des sciences de la vie. Les membres du programme pourront eux-mêmes partager ces start-ups, et EIT Health sélectionnera également des start-ups de son réseau pour les présenter aux membres, notamment grâce à une plateforme exclusive basée sur l'intelligence artificielle développée par Skopai, le partenaire technique du VCoE.

À propos de ProductLife Group (PLG)

La mission de ProductLife Group est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de conformité réglementaire pour une utilisation sûre et efficace des solutions médicales.

Depuis près de 30 ans, PLG accompagne ses clients tout au long du cycle de vie des produits, en associant une expertise locale à une présence mondiale dans plus de 150 pays. Il fournit des services de conseil et d'externalisation dans les domaines des affaires réglementaires, de la qualité et de la conformité, de l'accès au marché (prix et remboursement), des vigilances et de l'information médicale, couvrant à la fois les produits établis et les produits thérapeutiques et diagnostiques innovants.

Avec pour objectif d'améliorer continuellement la valeur apportée aux personnes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur productlifegroup.com

