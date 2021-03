Le 10e anniversaire du programme dialogue de la société civile entre l'UE et la Turquie, mis en œuvre par la direction des affaires européennes du ministère des Affaires étrangères dans le cadre de l'aide de préadhésion, sera célébré

Le succès du CSD, qui est maintenant devenu une marque, sera mis en avant par l'événement « 10 Years of Dialogue » avec la participation des OSC et de ceux qui contribuent à la société civile ainsi qu'un large public comprenant les institutions de l'UE, les médias, les universitaires et des bénévoles en Turquie et dans l'UE. L'événement « 10 Years of Dialogue » se tiendra le 9 mars 2021 de 12h00 à 16h15 (heure de l'UE) et de 14h00 à 18h15 (heure de Turquie) en ligne (GMT +3).