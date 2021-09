Le 14ème Salon nautique international de Chine (Xiamen) ouvrira le 19 novembre

XIAMEN, Chine, 13 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 14e Salon nautique international de Chine (Xiamen) (ci-après dénommé « Salon nautique international de Xiamen ») sera inauguré en grande pompe au port de plaisance de Wuyuan Bay le 19 novembre.

Le Salon nautique international de Xiamen, qui est l'un des événements parallèles les plus importants de la Semaine mondiale de l'océan à Xiamen, est une exposition professionnelle de bateaux approuvée par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, parrainée par le gouvernement municipal de Xiamen et organisée par le Xiamen R&B Yacht Tourism Group. Depuis 2008, il se tient chaque année en novembre au port de plaisance de Wuyuan Bay. Il est devenu un événement annuel international de yachts intégrant expositions, forums, matchs et activités, connu comme le salon nautique « interactif eau-terre » le plus influent. En 2012, le Salon nautique international de Xiamen est devenu membre de l'IFBSO (International Federation of Boat Show Organizers) et a obtenu avec succès la plus haute distinction de l'IFBSO, à savoir la distinction platine en 2014.

Le 14e Salon nautique international de Xiamen deviendra plus professionnel et enrichira le concept de « nouvelle vie côtière ». En partant du thème « style de vie des yachts », le Salon réalisera la co-prospérité de l'écosphère de l'industrie des yachts et stimulera la vie et le charme de la vie côtière.

En 2020, en raison de l'impact de l'épidémie mondiale et de la tendance du développement de l'économie numérique, le Salon nautique international de Xiamen a mis en place une exposition en ligne pour réaliser la convergence et l'affichage de toute la chaîne de l'industrie du yacht en ligne, construire une plateforme d'échange mondiale pour cette industrie et créer un salon nautique « illimité ». Une fois l'exposition en ligne lancée, elle a attiré l'attention de nombreuses entreprises et marques nationales et étrangères et a obtenu un résultat remarquable. À l'heure actuelle, l'exposition en ligne du Salon nautique international de Xiamen compte plus de 200 entreprises de renom et plus de 440 objets exposés en ligne, provenant de plus de 15 pays et régions.

Nous invitons chaleureusement les entreprises internationales à nous rejoindre pour rencontrer en ligne l'industrie mondiale du yacht et participer à cet événement joyeux par le biais de notre exposition en ligne du Salon nautique international de Chine (Xiamen).

Le 14e Salon nautique international de Chine (Xiamen)

Du 19 au 22 novembre 2021

Port de plaisance de Wuyuan Bay, Xiamen, Chine

Les inscriptions à l'exposition sont désormais ouvertes. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site web : https://www.xmboatshow.com/en/

Adresse mail : [email protected]

Tél. : +86 0592-5571852

SOURCE China (Xiamen) International Boat Show