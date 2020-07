Le 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE stimule l'innovation chez les étudiants

Des équipes universitaires d'étudiants invités à rivaliser à l'occasion du concours mondial suprême de l'IA et des algorithmes.

Des lots en USD de 158 000 $ comprennent 30 000 $ pour un premier prix, 15 000 $ pour un deuxième prix et 10 000 $ pour un troisième prix, ainsi que 2 000 $ pour une mention honorable.

Des possibilités inestimables d'apprentissage auprès d'experts internationaux de l'IA et des algorithmes constituant le jury.

SHENZHEN, Chine, 15 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Les étudiants des universités de toute la planète sont invités à mettre à l'épreuve leurs connaissances en algorithmes d'intelligence artificielle (IA) sur une scène mondiale à l'occasion du 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE ('défi mondial de l'IA DIGIX 2020'), lequel a été lancé le 8 juillet.

Le déroulement à l'échelle mondiale de ce concours par Huawei fournira à des équipes universitaires d'étudiants l'occasion d'explorer et de concevoir des solutions aux défis rencontrés par le secteur de l'intelligence artificielle, décisifs pour la nouvelle génération d'experts de l'IA et des algorithmes.

Zhang Ping'an, président du service infonuagique grand public chez Huawei Consumer Business Group a commenté ainsi le lancement : « Avec des millions de développeurs talentueux déjà créatifs sur l'écosystème Huawei Mobile Services, nous voulons encourager le génie de l'avenir afin d'assurer la poursuite d'innovations incroyables dans l'IA. Les défis établis dans ce concours sont liés à la vie de tous les jours, et les étudiants concurrents seront en mesure de se joindre à nous sur notre parcours de création d'un monde entièrement connecté et intelligent. »

Les équipes participantes se répartiront d'abord pour s'opposer dans une ou deux catégories d'épreuves du concours, apprentissage machine ou vision par ordinateur, et l'épreuve préliminaire présentera les résultats de la compétition obtenus par les participants mondiaux dans un classement en temps réel. Les 15 équipes les mieux notées dans chaque catégorie seront ensuite mises en présence lors d'une finale passionnante des élites où les finalistes vont constamment optimiser les algorithmes dans une course sur la ligne d'arrivée : les équipes gagnantes se positionneront ainsi fermement sur la carte des futurs experts dans ce domaine.

Les prix et les avantages futurs du concours rassemblent :

Des occasions de promotion mondiale pour les équipes gagnantes.

La chance de pouvoir lancer leur carrière dans le monde de l'IA et des données dans le cadre du programme 'Shinning-Star' de Huawei.

La célébration de la cérémonie d'ouverture du 2020 DIGIX AI GLOBAL CHALLENGE a vu Huawei organiser un événement virtuel en direct le matin du mercredi 8 juillet à 9 h 00 TUC+1. Celui-ci a mis en lumière ce qui attendait les équipes d'étudiants participantes et a accueilli des exposés d'invités venant d'instituts et d'experts de l'IA autour du globe. Près de 20 personnalités mondiales enseignant l'IA et les algorithmes ont été invitées à siéger au jury du concours pour apporter leur gouverne professionnelle aux participants.

Les experts consultants sont notamment Zhi-Hua Zhou, professeur à l'université de Nankin, membre étranger de l'Académie européenne, Pascal Van Hentenryck, professeur à l'Institut de technologie de Géorgie, vice-président du programme de l'AAAI 2019 (Association sur l'avancement de l'intelligence artificielle) et Giuseppe De Giacomo, professeur à l'université « La Sapienza » de Rome, président du programme de l'ECAI 2020 (Conférence européenne sur l'intelligence artificielle).

Comment participer

Pour concourir, les participants devront s'inscrire en tant que Développeurs de HUAWEI sur le site web https://developer.huawei.com/consumer/en/ et s'enregistrer soit sous forme individuelle, soit en équipe de trois membres au maximum sur le site web du 2020 DIGIX GLOBAL AI CHALLENGE d'ici le 20 septembre 2020 : https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/digixActivity/digixdetail/101592649207348035.

La compétition se déroulera en deux étapes :

Enregistrement et épreuve préliminaire (8 juillet au 20 septembre) : les équipes participeront à une ou deux séries d'épreuves.

(8 juillet au 20 septembre) : les équipes participeront à une ou deux séries d'épreuves. Finale des élites (fin octobre) : les 15 meilleures équipes dans chacune des épreuves préliminaires de la compétition seront qualifiées pour le dernier tour au cours duquel des experts de l'IA du monde entier participeront à leur revue.

