Le 2021 TIE Future Tech Pavilion attire l'attention avec une combinaison innovante d'événements en ligne et hors ligne

TAIPEI, 21 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Future Tech Pavilion a fait ses débuts à la Taiwan Innotech Expo (TIE) le 14 octobre 2021. Se concentrant sur les trois secteurs clés de la technologie spatiale, de la transformation numérique et de la santé de précision, FUTEX a organisé cette année, pour la première fois, une série d'événements simultanés en présentiel et virtuels. Ils se tiendront dès la cérémonie d'ouverture et se poursuivront jusqu'aux forums examinant les dernières tendances et les présentations sur les technologies les plus avant-gardistes. Outre un spectacle hors ligne de 3 jours, une exposition en ligne de 10 jours, où près de 350 technologies en demande seront présentées, a débuté le 14 octobre et devrait se poursuivre jusqu'au 23 octobre. L'exposition couvre les biotechnologies et le développement de nouveaux médicaments, les dispositifs médicaux, les applications AIoT et intelligentes, l'électronique et l'optronique (optoélectronique), les matériaux avancés et les énergies durables, ainsi que l'aéronautique et les technologies spatiales. Fusionmedium a été le partenaire médiatique de l'exposition.

Cent lancements technologiques et trois forums en ligne

Au cours des forums qui se sont focalisés sur les tendances internationales affectant les secteurs de la technologie spatiale, de la transformation numérique et de la santé de précision, 2021 FUTEX a sollicité la participation de divers intervenants internationaux, les invitant à analyser les tendances futures. Ces intervenants venaient des États-Unis, de la République tchèque, de l'Estonie, de Singapour et de la Lituanie, entre autres pays. Citons notamment l'administrateur de la NASA, Bill Nelson ; Petr Bares, président de la Czech Space Alliance ; Wilson To, responsable mondial des soins de santé, des sciences de la vie et de la génomique chez AWS ; et Mona Flores, directrice médicale de NVIDIA Global AI. En outre, 2021 FUTEX a accueilli près d'une centaine d'événements de lancement de technologies. Y étaient présentées les technologies mises en évidence dans une variété de disciplines. Certaines des technologies novatrices les plus intéressantes et les plus avant-gardistes dans les trois secteurs sont citées ci-après :

Spectromètre de masse biologique portable à source d'ionisation multiple

« CoachBox » : solution visuelle d'analyse et de pratique du badminton

Utilisation de la méta-analyse et de l'approche d'apprentissage automatique pour construire une estimation de l'âge du cerveau

Système de commande de vol pour décollage et atterrissage verticaux (VTVL, de l'anglais « Vertical Takeoff, Vertical Landing ») d'une fusée hybride

») d'une fusée hybride Made in Taiwan : Avionique des vaisseaux spatiaux, missions spatiales et capacité des opérations au sol

Mise en relation d'acheteurs internationaux via des pavillons virtuels

La Taiwan Innotech Expo (TIE) de 2021 a lancé une nouvelle fonctionnalité lors de l'événement virtuel Future Tech Pavilion : le formulaire de négociation électronique, qui permet de suivre de près les progrès et le contenu d'une négociation, attirant l'attention de nombreux participants.

Informations sur l'exposition

Date : 14/10-23/10/2021

Expo en ligne TIE 2021 : https://tievirtual.twtm.com.tw/

Expo en ligne FUTEX (Future Tech) : https://reurl.cc/Rby4Ng

Site web officiel de FUTEX (Future Tech) : https://www.futuretech.org.tw/futuretech/index.php

