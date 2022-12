Le 29e China International Advertising Festival a ouvert ses portes à Xiamen et stimule l'itération et la mise à niveau de l'industrie de la publicité dans l'ère du Web3.0

XIAMEN, Chine, 22 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29e China International Advertising Festival (CIAF), parrainé par la China Advertising Association (CAA) et soutenu par le gouvernement populaire de Xiamen, a ouvert ses portes à Xiamen le 21 décembre 2022.

L'ouverture du 29e CIAF attire également l'attention de l'industrie de la publicité et des médias du monde entier. Pour exprimer le soutien de l'industrie internationale de la publicité à l'industrie chinoise de la publicité et des médias et ses félicitations pour le festival, M. Sasan Saeidi, président et président mondial de l'International Advertising Association (IAA), a enregistré une vidéo, pour souhaiter un franc succès au 29e CIAF et exprimer son souhait d'être présent lors de la 30e édition du festival. Selon lui, la relation étroite entre la CAA et l'IAA est cruciale et importante. Il a hâte d'élargir les domaines de coopération et de mettre à jour le contenu de la coopération afin de créer une plus grande interaction.

Avec l'ouverture de la 29e édition du CIAF, le président de la CAA, Zhang Guohua, a annoncé deux projets influents et favorables à l'industrie de la publicité, à savoir la chaîne d'alliance publicitaire et le Metaverse Circle, une plateforme de « métavers de marque de consommation verte nationale ».

Dix forums de sommet, cinq événements de lancement et cinq expositions professionnelles seront tenus pendant le festival. En outre, il y aura des expositions gratuites pour tous les visiteurs. Tous les annonceurs sont les bienvenus pour profiter de la foire exclusive et assister à la prospérité de l'industrie publicitaire chinoise.

SOURCE The 29th China International Advertising Festival