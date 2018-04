Le 34e Salon chinois du mariage aura lieu au Centre national d'exposition et de congrès (Shanghai) à Hongqiao

L'événement offre quatre plateformes d'exposition (le Salon international de robes de mariée et d'accessoires de mode de Shanghai, le Salon de la photographie sur le thème du mariage de Shanghai, l'Album photo de mariage de Shanghai, le Salon des cadres et des consommables, et le Salon des fournitures de mariage et de la photographie de lune de miel de Shanghai) et 12 pavillons à thème. À l'avant-garde du secteur mondial de la photographie de mariage, le Salon chinois du mariage est devenu l'un des plus grands et des plus influents salon au monde, témoignant du développement et de la croissance du secteur de la photographie de mariage et des secteurs connexes en Chine.

L'exposition, délocalisée vers un nouveau site et désormais plus étendue que jamais auparavant, entend créer une plateforme mondiale à guichet unique dédiée aux fournitures de mariage

Le 34e Salon chinois du mariage sera principalement organisé dans trois halls d'exposition (hall 2, 3 et 4.1) de son nouveau lieu d'accueil, à savoir le Centre national d'exposition et de congrès (Shanghai) en forme de trèfle à quatre feuilles, situé dans le district commercial central de Hongqiao, surpassant largement la taille de toutes les éditions précédentes de l'événement. Une conception révolutionnaire, des installations de support améliorées à proximité, et des liens de transport plus pratiques vers le nouveau lieu d'accueil permettront de stimuler la croissance et le développement de l'événement. Les organisateurs ont mis en place une nouvelle disposition qui positionne les produits en fonction des catégories et des habitudes d'achat des acheteurs, en vue de créer une plateforme efficace permettant aux exposants et aux acheteurs de communiquer et de conclure des affaires. La large gamme d'expositions s'étendant sur une superficie de plus de 100 000 mètres carrés inclura des robes de mariée et des accessoires de mode, des produits cosmétiques, des albums et des cadres photo, des décors et des fournitures photographiques, des échantillons de photographies de mariage à thème, des photographies de voyage, des fournitures pour la planification de mariages et des opportunités de franchise, ainsi que des technologies Internet et des logiciels destinés aux studios photographiques de mariage. L'exposition sera également organisée en parallèle du Salon de la photo de bébés (automne) et du 20e P&I Shanghai.

L'événement se focalise sur les évolutions qui s'opèrent dans le secteur, et vise à rechercher de nouvelles opportunités d'affaires

D'après les statistiques fournies par les organisateurs, l'événement a attiré plus de 600 exposants majeurs issus des États-Unis, de la Malaisie, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Italie, ainsi que de nombreux autres pays et régions à travers le monde. L'exposition s'étendra sur trois halls d'exposition : le hall 3 pour les robes de mariée, les produits cosmétiques et les accessoires de mode ; le hall 2 pour les échantillons de photographies de mariage à thème, les photographies de voyage et les opportunités de franchise, les fournitures et marchandises pour la planification de mariages, les décors photographiques, la conception d'espace et de fenêtres, les technologies Internet, ainsi que le conseil et la formation pour les studios photographiques de mariage ; et le hall 4.1 pour les albums et les cadres photo, ainsi que les équipements et fournitures de photographie. Le Salon de la photo de bébés se tiendra dans le hall 1, tandis que le lieu d'accueil du P&I Shanghai sera situé dans le hall 5.1. Les trois expositions, organisées en parallèle, visent à créer une plateforme à guiche unique d'approvisionnement, d'exposition et de communication pour le secteur mondial du mariage et de la photographie de bébés, ainsi que pour le secteur des équipements photographiques.

Aspect notable, les organisateurs de l'exposition de cette année s'engagent à améliorer la reconnaissance et la qualité de marque en allouant un espace de boutique haut de gamme, avec pour objectif de créer une plateforme idéale de présentation de robes de mariée originales et haute couture. En outre, une zone spéciale baptisée Impulsions de designers mondiaux et destinée aux marques de designers étrangers au sein du hall présentera de nouveaux produits innovants, ainsi que des robes de mariée créées par plusieurs designers indépendants de premier plan et à la réputation mondiale, fournissant aux consommateurs un accès à des robes de mariée plus innovantes et raffinées.

Aperçu de l'exposition :

Date : du 11 au 13 juillet 2018

Lieu : halls 2, 3 et 4.1 du Centre national d'exposition et de congrès (Shanghai)

Adresse : n°333, Song Ze Ave., district de Qingpu (porte nord du centre d'exposition) et n°1888, Zhuguang Road (porte ouest du centre d'exposition)

Transports : prendre la ligne 2 du métro en direction d'East Xujing Station, puis prendre la sortie 4, 5 ou 6 (pour entrer via la porte ouest), ou prendre la ligne 17 du métro en direction de Zhuguang Road Station (pour entrer via la porte nord)

Pour organiser un rendez-vous et pour en savoir plus sur l'événement, veuillez contacter :

Shanghai International Exhibition Co., Ltd.,

Tél. : (86) 21 6279 2828

E-mail : chinawedding@siec-ccpit.com

WeChat :

Salon chinois du mariage (compte WeChat : china_weddingexpo)

SOURCE Shanghai International Exhibition Co., Ltd.

Related Links

http://www.siec-ccpit.com