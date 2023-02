Le 40e prix Niwano de la paix décerné à Rajagopal P.V. (Inde)

TOKYO, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- La Fondation Niwano pour la paix décernera le 40e Prix Niwano de la paix à l'Indien Rajagopal P.V. en reconnaissance du travail extraordinaire qu'il a accompli en faveur des plus pauvres et des plus marginalisés de son pays, et de sa lutte pour l'égalité de la dignité humaine et des droits de chaque homme et de chaque femme, sans distinction de caste ou de sexe.

Une cérémonie de remise des prix se tiendra à Tokyo, le 11 mai. Outre la remise d'un certificat, M. Rajagopal, 74 ans, recevra une médaille et la somme de 20 millions de yens.

Il a notamment négocié la reddition et la réhabilitation de gangs, et s'est engagé à prendre soin de l'environnement en raison des besoins primaires des pauvres en eau, en terres et en forêts. L'œuvre de Rajagopal en faveur de la justice et de la paix se poursuit également par le dialogue avec les institutions, en réalisant la redistribution des terres et l'attribution de la propriété foncière. Il n'utilise que son prénom en public pour éviter d'être associé au système de castes, ce qui est un signe clair de sa vision de l'égalité entre les êtres humains.

Le comité du prix Niwano de la paix a déclaré que la désignation de Rajagopal en tant que lauréat de l'édition 2023 est « hautement significative », car elle intervient au lendemain de la pandémie de COVID-19 « qui a mis en évidence un des inconvénients de notre monde interconnecté et nous a obligés à repenser la mondialisation ».

Prix Niwano de la paix :

Le Prix Niwano de la paix a été créé par la Fondation Niwano pour la paix afin d'honorer et de promouvoir les individus et les organisations qui ont contribué de façon significative à la coopération interreligieuse, faisant ainsi progresser la cause de la paix dans le monde, et afin de faire connaitre leurs accomplissements au plus grand nombre. La Fondation espère ainsi à la fois améliorer la compréhension et la coopération entre les différentes religions et encourager l'émergence de plus de personnes dévouées à la cause de la paix dans le monde. Le Prix Niwano est ainsi nommé en l'honneur de Nikkyo Niwano, fondateur et premier président de l'organisation bouddhiste laïque Rissho Kosei-kai.

Fondation Niwano pour la paix :

La Fondation Niwano pour la paix a été créée en 1978 dans le but de contribuer à la réalisation de la paix dans le monde et au renforcement d'une culture de la paix. La fondation fait la promotion de la recherche et d'autres activités fondées sur un esprit religieux et sert la cause de la paix dans des domaines tels que l'éducation, la science, la religion et la philosophie.

