Le 5e anniversaire du FII rassemble plus de 250 dirigeants pour investir dans l'humanité

La plateforme étant désormais dirigée par le FII Institute , la vision est de donner aux esprits les plus brillants du monde les moyens de façonner un avenir plus radieux pour tous. Le FII Institute a créé un programme qui se concentre sur le thème Investir dans l'humanité , avec des plongées en profondeur dans des domaines essentiels qui stimulent les entreprises, les gouvernements et les investissements : l'IA, la robotique, l'éducation, les soins de santé et la durabilité.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a déclaré : « Le 5e anniversaire du FII a été spécialement conçu pour tirer parti des transformations de l'année écoulée afin de garantir le progrès, la prospérité et les opportunités pour tous. Le programme interactif du FII comprend des conversations avec des leaders mondiaux, des tables rondes de dirigeants et des rencontres avec des PDG et des décideurs politiques. Ce qui distingue la FII, c'est son engagement à transformer les conversations en actions, et cela continuera ce mois-ci alors que nous créons des solutions qui auront un impact sur l'humanité. »

La plateforme comprendra des sommets interactifs sur l'investissement dans l'éducation, l'investissement dans le Metaverse et l'investissement dans l'ESG, ainsi que des sessions clés sur l'évolution du rôle des entreprises et des gouvernements, l'investissement dans l'égalité, l'investissement dans l'innovation médicale, l'économie circulaire du carbone, l'adaptation au changement climatique, ainsi que l'investissement dans la sécurité alimentaire, l'hydrogène vert et l'avenir des start-ups d'énergie propre.

Plus de 250 orateurs internationaux de premier plan ont confirmé leur présence à la FII, notamment le gouverneur du fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et président du FII Institute, S.E. Yasir Al-Rumayyan ; Sébastien Bazin, PDG et président d'Accor ; Ana Patricia Botín, présidente exécutive du groupe Banco Santander S.A. ; Patrice Caine, PDG et président de Thales ; Ray Dalio, coprésident et co-président de l'information de Bridgewater Associates, LP ; Larry Fink, PDG et président de BlackRock, Inc. ; Alberto Galassi, PDG du groupe Ferretti ; Thomas P. (Todd) Gibbons, PDG de BNY Mellon ; Jean-Bernard Lévy, PDG et président du groupe Global EDF ; Michael Milken, président du Milken Institute ; et Noel Quinn, PDG du groupe HSBC Holdings plc. Parmi les autres intervenants, citons :

· Le membre du conseil d'administration d'Emaar et du FII Institute, S.E. Mohamed Ali Rashed Alabbar

· Le PDG et directeur général de Mubadala Investment Company, S.E. Khaldoon Khalifa Al Mubarak

· L'associé fondateur et PDG d'Atlas Merchant Capital LLC, Robert Edward « Bob » Diamond

· L'associée fondatrice et associée directrice d'Inclusive Capital Partners, Lady Lynn Forester de Rothschild

· L'associé principal de Banco BTG Pactual S.A, André Esteves

· Le PDG de Softbank Investment Advisers, Rajeev Misra

· L'ancien secrétaire du Département du Trésor des États-Unis, Steven Mnuchin

· Le président et PDG de Saudi Aramco, Amin H. Nasser

· Le PDG de Société Générale, Frédéric Oudéa

· Le PDG de The Red Sea Development Company and Amaala, John Pagano

· La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura

· Le directeur de Thiel Capital Managing, Jack Selby

· Le PDG et président de Starwood Capital Group, LLC, Barry S. Sternlicht

· Le directeur général et vice-président de PIMCO - Pacific Investment Management Company LLC, John Studzinski

· La PDG et associée fondatrice de 500 Global, Christine Tsai

· La PDG de Standard Chartered Bank GroupWilliam Winters

Pour plus de détails, rendez-vous sur : Fii-institute.org

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Nous sommes au bon endroit et au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, se motiver et se préparer au changement.

