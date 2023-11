Le 6e WLA Forum se conclu par un appel pressant à la coopération scientifique mondiale

SHANGHAI, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 6e World Laureates Forum, organisé autour du thème « Science Leads Transformation » (La science pilote la transformation), s'est conclu en exhortant les scientifiques du monde entier à s'unir et prendre en main la réforme scientifique pour façonner un avenir plus résilient.

L'événement de trois jours a réuni plus de 300 intellectuels provenant de 25 pays et régions, y compris d'éminents lauréats du prix Nobel, du prix Turing, du prix Wolf et de nombreuses autres récompenses scientifiques prestigieuses.

The 6th World Laureates Forum

Organisé dans un contexte de défis mondiaux de plus en plus complexes, notamment les relations internationales et les perturbations environnementales, le forum a réuni des scientifiques de différents domaines de recherche afin de réfléchir aux impacts profonds sur la science et l'innovation, offrant une plateforme de dialogues ouverts et d'échanges d'idées pour inspirer des idées et proposer des solutions réalistes.

Lors des WLA Life Science Forum, WLA Intelligent Science Forum et WLA Zero Carbon Forum, des lauréats et chercheurs du monde entier ont discuté de la transformation dans différents domaines et de solutions applicables aux problèmes mondiaux urgents.

Les discussions les plus passionnantes ont eu lieu au WLA Young Scientists HUB, une nouvelle plateforme créée pour permettre aux plus de 100 jeunes scientifiques de partager leurs découvertes novatrices.

Le WLA SHE Forum a donné lieu à des moments réellement touchants et inspirants, encourageant plus de femmes à poursuivre courageusement leurs ambitions scientifiques.

Au WLA Mobius Forum, 60 lauréats du monde entier ont prononcé des discours libres, présentant leurs analyses et perspectives sur la transformation de l'éducation scientifique pour façonner un avenir meilleur. Comme la bande de Möbius, l'éducation scientifique devrait être accessible à tous, tout au long de la vie, selon Edvard Moser, lauréat du prix Nobel 2014 de physiologie ou de médecine, directeur fondateur de l'Institut Kavli de neurosciences des systèmes, et codirecteur du Centre de calcul neuronal de l'Université norvégienne de sciences et de technologie.

L'exposition médiatique du 6e WLA Forum a atteint un total de plus d'un milliard, avec quatre millions vues en ligne à l'échelle mondiale et plus de 10 000 participants.

Erwin NEHER, lauréat du prix Nobel 1991 de physiologie ou de médecine, directeur et membre scientifique de l'Institut Max Planck pour les sciences multidisciplinaires, a déclaré : « Je suis convaincu que nous pouvons offrir des solutions à de nombreux problèmes d'aujourd'hui. »

Peidong Yang, bénéficiaire d'une bourse MacArthur en 2015 et S.K., et Angela Chan, chaire émérite d'énergie et professeure de chimie à UC Berkeley, ont souligné l'importance de la coopération scientifique pour aborder les questions mondiales.

Le 6e WLA Forum est organisé par la World Laureates Association et l'Association chinoise des sciences et technologies, et co-organisé par la Parkland Foundation.

La 7e édition du Forum aura lieu en 2024 et le processus de nomination du Prix WLA 2024 commencera bientôt.

Liens vers les images jointes :

Link : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443148

Légende : Le 6e World Laureates Forum

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2272344/Forum.jpg