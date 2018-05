Le 8 juin prochain, à Shanghai, Suning et MGM dévoileront officiellement l'hôtel cinq étoiles Bellagio

- SUNING SERA LE COGESTIONNAIRE DE CETTE DESTINATION DE STYLE ART DÉCO -

SHANGHAI, 24 mai 2018 /PRNewswire/ -- Suning Real Estate, une filiale du géant commercial chinois Suning Holdings Group, et MGM présenteront officiellement le nouvel hôtel Bellagio Shanghai le 8 juin 2018, révélant ainsi le premier hôtel international qui reproduira les fameuses tours Bellagio de Las Vegas.

Idéalement situé sur les rives de la rivière Suzhou, le Bellagio Shanghai s'inspire de l'Art déco et offre des vues panoramiques sur la ligne d'horizon futuriste de Pudong, la célèbre promenade au bord de l'eau du Bund et le quartier financier de Lujiazui. Proche d'emplacements comme Nanjing Road, une des rues commerçantes les plus animées au monde, et de la Shanghai Tower, la tour la plus haute de Chine (632 mètres de hauteur), l'emplacement de l'hôtel est idéal pour une clientèle raffinée, dans la plus grande ville chinoise.

On distingue, parmi les caractéristiques de conception du Bellagio Shanghai, un atrium de quatre étages équipé d'écrans LED, qui recréent l'illusion de la fontaine mondialement connue qui se trouve devant son homologue à Las Vegas.

En tant qu'entreprise chargée du Bellagio Shanghai, Suning Real Estate supervisera et cogérera les activités de l'hôtel auprès de la branche chinoise de MGM Resorts International : Diaoyutai MGM Hospitality. Avec cet accord, on peut constater à quel point Suning, l'une des plus grandes entreprises non étatiques en Chine, s'engage dans un nouveau chapitre de scénarios de consommation diversifiés et d'espaces de luxe.

M. Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group, a déclaré : « En transposant le Bellagio en Chine, Suning a montré son expertise et son ambition, non seulement en matière de commerce de détail, mais aussi dans la création d'une expérience unique pour les consommateurs, en leur proposant les produits et services les plus tendance et les plus haut de gamme, grâce à des partenariats avec les marques les plus réputées au monde. »

Suning a de grandes ambitions pour le développement de la consommation haut de gamme en Chine. Sur la scène hôtelière, le groupe immobilier de Suning a pour objectif d'ouvrir 100 hôtels supplémentaires et de devenir à terme le principal opérateur du pays dans le domaine de l'hôtellerie. En plus du Bellagio, la société a déjà ouvert un grand nombre d'hôtels haut de gamme, en partenariat avec de prestigieuses marques, couvrant ainsi plusieurs villes de premier et deuxième rang dans le pays.

En accord avec son emplacement, la décoration intérieure de l'hôtel est élégante et sophistiquée, de style Art déco. Les chambres, spacieuses et de belle facture, sont l'œuvre de WATG and Wimberly Interiors, qui font partie des meilleurs experts-conseils en design hôtelier au monde. Certaines chambres sont dotées de grandes terrasses privées et les suites sont confiées à des majordomes attitrés.

M. William M. Scott IV, président de MGM pour l'Asie-Pacifique, directeur exécutif et directeur général adjoint de Diaoyutai MGM Hospitality, a ajouté : « Nous apportons l'âme et l'esprit du Bellagio légendaire qui a vu le jour à Las Vegas. À Shanghai, les clients pourront désormais faire l'expérience unique et exceptionnelle, de toutes les sensations offertes par le Bellagio. Ceci est rendu possible par la collaboration entre MGM et Suning, qui partagent le même engagement envers l'excellence de la qualité et les meilleurs services. »

Le chef primé Julian Serrano, considéré comme l'un des plus grands talents culinaires en Amérique, a rapporté le LAGO, son restaurant italien, de Las Vegas à Shanghai et propose à ses clients les saveurs modernes de l'Italie. Pour ceux qui préfèrent les saveurs locales, le restaurant Mansion on One se consacre à la cuisine cantonaise et de Shanghai. On s'attend également à ce que l'arrivée de ces établissements de renommée mondiale définisse de nouvelles normes sur la scène de la restauration locale.

Parmi les autres points remarquables, on peut citer une grande salle de bal sans piliers, dotée d'un éclairage naturel et d'un plafond de sept mètres de haut. De nombreuses autres fonctions sont également réunies : des espaces de divertissement et de réunion, ainsi qu'un spa et un centre de remise en forme luxueux qui offrent aux clients un lieu de détente et rajeunissement.

Pour obtenir plus de détails et voir des photos du Bellagio Shanghai, veuillez consulter le site : http://www.bellagioshanghai.com

À propos de Suning

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales chinoises et comprend deux sociétés publiques, en Chine et au Japon respectivement. En 2017, Suning Holding est passé au deuxième rang parmi les 500 sociétés chinoises les plus importantes, avec un revenu annuel de 65,7 milliards USD (412,95 milliards RMB). Ayant pour mission de « Mener l'écosystème dans les industries en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a renforcé et étendu son activité principale à travers huit secteurs verticaux : Suning.com, Logistics (logistique), Financial services (services financiers), Technology (technologie), Real Estate (immobilier), Media & Entertainment (médias et divertissements), Sports et Investment (investissements), trouvant ainsi sa place dans la liste Fortune Global 500 en 2017.

Pour en savoir plus, consultez www.suningholdings.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/695598/Bellagio_Shanghai.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/695601/Bellagio_Shanghai_Lobby.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/695602/Guest_Room.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/695604/Chef_Julian_Serrano.jpg

SOURCE Suning Holdings Group

Related Links

http://www.suningholdings.com