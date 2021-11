Le 8e Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est tenu du 5 au 8 novembre

CHITOSE, Japon, 15 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Le Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est tenu à l'aéroport de Shin-Chitose et en ligne pendant quatre jours, du vendredi 5 au lundi 8 novembre 2021.

Image : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/202111082993/_prw_PI1fl_9ST483Ym.jpg

Version complète de la vidéo d'annonce du FESTIVAL 2021 DE L'AÉROPORT DE SHIN-CHITOSE (mode caméra) : https://youtu.be/AZKOAu283N8

La projection du concours, qui est l'événement principal du festival, a présenté 92 films soigneusement sélectionnés parmi plus de 2 200 candidatures. Une cérémonie de remise de prix a eu lieu le 8 novembre au hall Portom, situé dans le terminal international de l'aéroport de Shin-Chitose.

Prix

Grand Prix du court métrage : « Easter Eggs »

Nicolas Keppens, Belgique

Grand Prix du Japon : « Replacements »

Jonathan Hagard, Japon

Prix du nouveau talent : « The Fourth Wall »

Mahboobeh Kalaee, Iran

Grand Prix du long métrage : « La Fameuse Invasion des ours en Sicile »

Lorenzo Mattotti, France et Italie

Meilleur film d'étudiant : « La Confiture de papillons »

Shih-Yen Huang, France et Taiwan

Meilleure animation musicale : « Czarodzielnica »

Klaudia Ptasinska, Pologne

Toutes les œuvres gagnantes sont disponibles sur le site officiel du festival (https://airport-anifes.jp/en).

Cette année, un nouvel événement a été lancé, PRÉSENTATIONS DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2021. À cette occasion, neuf cinéastes d'animation japonais ont brièvement présenté leurs prochains projets. Le bureau du festival et un des commentateurs saluant les deux projets suivants.

PRIX DE LA PRÉSENTATION DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2021 : « CHERRY AND VIRGIN »

Projet de Masanao Kawajiri

Prix Emmanuel-Alain Raynal : « The Story of My First Love and the Rainbow Ferry That Was Sold »

Projet de Honami Yano

Le film d'archives de l'événement PRÉSENTATIONS DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2021 sera disponible sur la chaîne YouTube officielle du festival jusqu'au 19 novembre. Pour en savoir plus, consultez le site officiel du festival.

https://airport-anifes.jp/en

Related Links

https://airport-anifes.jp



SOURCE New Chitose Airport International Animation Festival Executive Committee