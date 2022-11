Le 9e Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est tenu du 3 au 6 novembre

CHITOSE, Japon, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le Festival international du film d'animation de l'aéroport de Shin-Chitose s'est tenu à l'aéroport de Shin-Chitose et en ligne pendant quatre jours, du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022.

Image :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/202211180037/_prw_PI1fl_FqO15a5y.jpg

Nouvelle vidéo d'annonce du Festival 2022 de l'aéroport de Shin-Chitose : https://youtu.be/9tcWQiV4Bg

La projection du concours, qui est l'événement principal du festival, a présenté 76 films soigneusement sélectionnés parmi plus de 2 100 candidatures. Une cérémonie de remise de prix a eu lieu le 6 novembre au hall Portom, situé dans le terminal international de l'aéroport de Shin-Chitose.

Prix

Grand Prix du court métrage : « Backflip »

Nikita Diakur, Allemagne et France

Grand Prix du Japon : « Lawless Love »

Ryuya Suzuki, Japon

Prix du nouveau talent : « Space »

Zhong Xian, Royaume-Uni et Taïwan

Grand Prix du long métrage : « My Love Affair with Marriage »

Signe Baumane, Lettonie, États-Unis et Luxembourg

Meilleur film d'étudiant : « Maman, il a quoi le chien ? »

Lola Lefèvre, France

Meilleure animation musicale : « Sliver Cave »

Caibei Cai, Chine continentale

Prix jeunesse et prix du public : « Panique au village : les grandes vacances » Vincent Patar et Stéphane Aubier, France

Toutes les œuvres gagnantes sont disponibles sur le site officiel du festival : https://airport-anifes.jp/en .

Le festival a organisé les PRÉSENTATIONS DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2022. À cette occasion, huit cinéastes d'animation japonais ont brièvement présenté leurs prochains projets. Le bureau du festival saluant le projet suivant.

PRIX DE LA PRÉSENTATION DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2022 : Projet « Poproy Broadcasting Station » de Poproy

Le film d'archives de l'événement PRÉSENTATIONS DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2022 sera disponible sur la chaîne YouTube officielle du festival jusqu'au 10 décembre.

PRIX DE LA PRÉSENTATION DE L'AÉROPORT SHIN-CHITOSE 2022 : https://youtu.be/jkvOolzEXSU

Pour en savoir plus, consultez le site officiel du festival : https://airport-anifes.jp/en

SOURCE New Chitose Airport International Animation Festival Executive Committee