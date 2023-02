LE BACCARAT HÔTEL DUBAÏ OUVRIRA SES PORTES EN 2026

MIAMI, 6 février 2023 /PRNewswire/ -- SH Hotels & Resorts, la société de gestion de marques hôtelières fondée par le visionnaire de l'hôtellerie Barry Sternlicht, président et directeur général de Starwood Capital Group, a annoncé aujourd'hui son intention d'établir un nouveau standard de glamour et de luxe à Dubaï — le cœur hôtelier du Moyen-Orient — avec l'ouverture du Baccarat Hotel & Residences Dubai en 2026. L'hôtel fait partie d'un nouveau projet à usage mixte ultra-luxueux dans le centre-ville de Dubaï, face au célèbre Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

BACCARAT HOTEL ROME SET TO OPEN IN 2025 Baccarat Hotel Dubai

Les deux tours effilées de la propriété, designées par le Studio Libeskind, un cabinet d'architectes de renommée mondiale, associeront un hôtel de luxe de premier ordre à des résidences de services de marque. Les façades de verre scintillantes de ces structures reflètent le sable du désert, la mer et le soleil et évoquent la luminosité exquise de la maison Baccarat, un nom associé depuis plus de deux siècles à des objets d'art intemporels collectionnés par des rois, des reines, des maharadjas, ainsi que des stars du cinéma et de la musique.

« Nous sommes ravis d'être partenaires du développement de cet hôtel et de ces résidences extraordinaires dans l'une des meilleures destinations touristiques au monde », s'est réjoui Barry Sternlicht, le président de SH Hotels & Resorts. « La marque Baccarat célèbre la qualité de la lumière. Où le soleil est-il plus éblouissant qu'au Moyen-Orient ? Nos artisans travailleront à la création d'une propriété spectaculaire qui se fera une place parmi les plus admirées au monde. Nous nous réjouissons de l'avenir radieux de ce projet. »

Le projet sera géré par l'équipe régionale affiliée de SH Hotels & Resorts nouvellement établie à Londres sous la direction de Robert Koren, qui a récemment été nommé vice-président senior (SVP) et directeur général régional pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ce dernier développement illustre l'engagement soutenu de SH Hotels & Resorts à stimuler la croissance de l'entreprise dans la région.

« Nos débuts à Dubaï marquent une nouvelle étape passionnante dans l'évolution de la marque Baccarat », a annoncé Raul Leal, le PDG de SH Hotels & Resorts. « Nous sommes en train de créer une nouvelle identité au sein d'une région déjà remarquable. Nous sommes certains que cet hôtel deviendra une expérience singulière, inoubliable et luxueuse à Dubaï. »

« Investir dans l'extraordinaire est au cœur de notre mission et le Baccarat Hôtel s'inscrit sans aucun doute possible dans cette vision », a déclaré Abdulla Binhabtoor, le directeur de la gestion du portefeuille de Shamal Holding. « Nous sommes ravis de pouvoir amener cette marque à Dubaï, un marché qui n'est pas étranger à l'hospitalité et aux expériences magnifiques, avec l'une des marques les plus riches et les plus anciennes du secteur de l'hôtellerie de luxe. Nous sommes certains que ce projet à usage mixte sera une destination très recherchée par les résidents et les visiteurs, et qu'il contribuera à la vision du pays consistant à faire de Dubaï l'un des meilleurs endroits au monde où vivre, travailler et séjourner. »

Depuis son emplacement central au cœur du centre-ville de Dubaï, les clients bénéficieront d'un accès pratique au nouveau et au vieux Dubaï, à ses gratte-ciel emblématiques et aux attractions culturelles colorées de cette vénérable ville portuaire. Des vues panoramiques offertes par le Burj Khalifa et le Dubaï Frame au fort Al Fahidi et à la crique de Dubaï, depuis toujours animée par d'anciens bateaux en bois et des ferrys fluviaux, Dubaï offre une gamme d'expériences uniques qui ne manquent jamais d'impressionner.

L'hôtel comprend 144 chambres, dont un tiers de suites, ainsi que 49 résidences privées signées Baccarat conçues par le studio de design londonien 1508, un cabinet connu dans le monde entier pour ses réinterprétations subtiles et expressives des langages liés aux designs vernaculaires locaux. La restauration comprend une salle à manger formelle avec des sièges intérieurs et extérieurs, des salles à manger privées, un bar décontracté en bord de piscine et un Grand Salon qui propose des pâtisseries le matin, du thé l'après-midi et un panel de champagnes et de vins le soir.

Le Baccarat Hôtel Dubaï sera possédé et développé par Shamal Holding, une société d'investissement diversifiée spécialisée dans l'extraordinaire. Dès son ouverture en 2026, le Baccarat Hôtel Dubaï offrira un niveau d'élégance et d'opulence reflétant l'héritage et le savoir-faire inégalés de la maison Baccarat, symbole ultime de la joie de vivre française.

À propos de Baccarat Hotels & Resorts

Baccarat Hotels & Resorts a été lancé en 2015 à New York. C'est le premier hôtel et produit phare mondial de la marque de cristal Baccarat, âgée de plus de 250 ans. Situées directement en face du Museum of Modern Art et à quelques pas des boutiques de la légendaire Cinquième Avenue, les 114 chambres et suites aménagées de manière exquise sont conçues pour ravir les sens grâce à des finitions somptueuses et une attention artisanale portée aux détails. Le nom de Baccarat est depuis longtemps synonyme de royauté : rois et reines, sultans et tsars, magnats et stars des temps modernes. Ses objets d'art scintillants se définissent par leur élégance et leur authenticité, utilisés lors des plus somptueux repas et des célébrations de la vie. Baccarat transpose son essence dans la culture contemporaine, tout en rendant hommage à son histoire. Le Baccarat Hotel New York a reçu les prestigieux prix Forbes Five Star et AAA (American Automobile Association) Five Diamond. La marque a actuellement des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Riyadh et Rome. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.baccarathotels.com

À propos de SH Hotels & Resorts

SH Hotels & Resorts, une filiale de la société d'investissement privée mondiale Starwood Capital Group, est une société de gestion de marques hôtelières durables qui exploite 1 Hotels, une marque inspirée par la nature et axée sur l'art de vivre qui a été lancée en 2015 avec des établissements à South Beach et Manhattan, qui est désormais présente à Brooklyn Bridge, West Hollywood, Sanya (Chine), Toronto et, depuis peu, San Francisco et Nashville, et a des projets en développement à Hanalei Bay, Cabo San Lucas, Paris, Londres, Elounda Hills (Crète), Austin, Copenhague, Riyadh et Melbourne ; Baccarat Hotels & Resorts, une marque de luxe qui a fait ses débuts en mars 2015 avec l'ouverture de sa propriété phare à New York, et qui a des projets en cours de développement à Brickell (Miami), Florence, Riyadh et Rome ; et Treehouse Hotels, qui a fait ses débuts à Londres en 2019 et qui a des projets en cours de développement à Manchester, Sunnyvale, Brickell (Miami) et Riyadh. Grâce à son expertise en matière de marketing, de design, d'exploitation et de technologie, SH Hotels & Resorts est à l'origine de certaines des marques hôtelières les plus novatrices et les plus dynamiques au monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.shhotelsandresorts.com

À propos de Shamal Holding

Née à Dubaï, Shamal Holding est une société d'investissement diversifiée qui cultive l'extraordinaire à travers un portefeuille unique d'investissements, d'expériences et d'actifs. Les investissements que nous réalisons sont choisis de manière stratégique et nourris de manière réfléchie. Ils reflètent l'ambition, l'esprit et l'énergie de Dubaï.

Notre portefeuille immobilier englobe des communautés, des quartiers, des résidences, des centres et des espaces commerciaux. Nous contribuons à la réalisation de chaque potentiel en proposant des projets uniques tels que le Dubai Harbour et les jardins de Nad Al Sheba. Nous investissons dans une série de propriétés, de franchises et d'opérations dans le secteur de l'hôtellerie, qu'il s'agisse d'expériences de luxe, haut de gamme ou abordables auprès de marques extraordinaires, nationales et internationales, aussi diverses que Five Guys, Jumeirah Zabeel Saray, Hart Shoreditch Hotel London et Curio Collection by Hilton. En tant que propriétaire de certaines des destinations de loisirs et de divertissement les plus emblématiques et uniques de Dubaï, nous créons chaque jour des expériences extraordinaires. Nous sommes également partenaires avec des gestionnaires d'actifs de premier ordre pour gérer un portefeuille d'investissements diversifié à l'échelle mondiale.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.shamalholding.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/786192/SH_Hotels_and_Resorts_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1916849/Baccarat_Hotel_Resorts_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1996012/SH_Hotels_and_Resorts___Baccarat_Hotel_Dubai_2026.jpg

SOURCE SH Hotels & Resorts