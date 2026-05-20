Le bitcoin renoue avec ses racines : Canaan Inc. participe à la table ronde « The Renaissance of Home Mining » à Bitcoin 2026

SINGAPOUR, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence Bitcoin 2026 à Las Vegas, Canaan Inc. (NASDAQ : CAN) a été invitée à participer à la table ronde intitulée « Bitcoin's Return to Its Roots : Why Home Mining is Making a Comeback. » La session a examiné l'intersection de la puissance informatique décentralisée et de la synergie énergétique à domicile.

Des « mineurs USB » aux concentrateurs d'énergie domestiques

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L'héritage de Canaan en matière de minage à domicile a commencé avec la gamme Avalon Nano. Conçue avec un format compact et portable, cette gamme a abaissé les barrières d'entrée, permettant aux utilisateurs de tous les jours de participer au réseau Bitcoin. Dès sa création, l'entreprise a été pionnière dans l'exploration de l'application domestique de la récupération de la chaleur des puces informatiques.

Ces dernières années, Canaan a considérablement accéléré l'évolution de son écosystème de produits domestiques :

Décembre 2023 : lancement du site Avalon Nano 3 .

lancement du site . Janvier 2025 (CES Las Vegas) : lancement officiel d' Avalon Mini 3 et d' Avalon Nano 3S . Le Mini 3 intègre des fonctions de chauffage domestique, tandis que le Nano 3S est une version plus performante du Nano 3.

lancement officiel d' et d' . Le Mini 3 intègre des fonctions de chauffage domestique, tandis que le Nano 3S est une version plus performante du Nano 3. Mars 2025 :lancement d'Avalon Q, modèle spécialisé à fonctionnement silencieux qui concilie un hachage à haute efficacité avec de faibles niveaux de bruit.

Le point de vue de l'industrie lors de la table ronde

Au cours de la discussion à Bitcoin 2026, le Dr Aviral Shukla, fondateur de Altair Technology, a exprimé son point de vue sur l'évolution vers du matériel domestique de qualité professionnelle :

« Canaan dispose de toute une série de mineurs domestiques plus puissants qui sont également d'excellents appareils de chauffage. Si les gens veulent passer à l'échelle supérieure, ils devraient probablement considérer certaines de ces options plus efficaces et plus puissantes plutôt que de se contenter des petits mineurs de loterie. »

Expansion du commerce de détail et des canaux de distribution

Après une validation positive du marché au début de 2025, la gamme Avalon Home poursuit son expansion stratégique. Canaan optimise systématiquement son infrastructure de distribution afin de proposer des produits informatiques fiables et intuitifs à un plus grand nombre de détaillants. L'accent mis sur le terminal de vente au détail vise à renforcer un réseau plus résilient et décentralisé de mineurs à domicile dans le monde entier.

À propos de Canaan Inc.

Fondée en 2013, Canaan Inc. (NASDAQ : CAN), innovateur dans le domaine de l'exploitation minière de cryptomonnaies, est une entreprise technologique qui se concentre sur la conception de puces informatiques ASIC à haute performance, la recherche et le développement de puces, la production d'équipements informatiques et les services logiciels. Canaan possède une vaste expérience de la conception de puces et de la production rationalisée dans le domaine des ASIC. En 2013, sous la direction de M. Nangeng Zhang, fondateur et PDG, l'équipe fondatrice de Canaan a expédié à ses clients le premier lot au monde de machines minières intégrant la technologie ASIC dans l'histoire de Bitcoin, sous la marque Avalon.

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