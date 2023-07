Le Brattle Group accueille l'expert en insolvabilité Rafael Klotz comme directeur

BOSTON, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le Brattle Group a accueilli Rafael Klotz à son bureau de Boston à titre de directeur de la pratique responsable des faillites et des restructurations du cabinet. M. Klotz possède près de trois décennies d'expérience dans l'orchestration de transactions importantes partout dans le monde. Pour en savoir plus sur M. Klotz, consultez sa biographie complète à brattle.com/experts/rafael-klotz/ .

Rafa Klotz | Principal | The Brattle Group

Spécialisé dans la structuration et la direction de placements principaux, de désinvestissements, de financements et de restructurations, M. Klotz a réalisé des transactions dans plus de 40 pays dans le monde. Il a travaillé avec un large éventail d'industries, couvrant les secteurs du détail, commercial et industriel.

« Brattle est ravi d'accueillir Rafael, un chef d'équipe et un négociateur excellents », a déclaré David J. Hutchings, président par intérim et directeur de Brattle. « Son expérience mondiale impressionnante et ses vastes connaissances en matière d'affaires et d'insolvabilité renforceront nos capacités dans un certain nombre de pratiques. »

Ancien avocat en exercice et expert en insolvabilité transfrontalière, M. Klotz a dirigé de nombreuses acquisitions dans le cadre des procédures de faillite « Chapter 11 » des États-Unis et dans des administrations d'insolvabilité à l'extérieur des États-Unis, des financements de dettes garantis et des financements de débiteur-exploitant, des cessions-baux d'usines et de machines, financement des matières premières et de la chaîne d'approvisionnement, et financement de l'approvisionnement en stocks. En ce qui concerne les transactions liées à la propriété intellectuelle (PI), M. Klotz est un expert mondial reconnu dans la conversion des marques de consommation en véhicules de marques impliquant peu d'actifs et dans l'évaluation des marques de consommation, en particulier dans le contexte des prêts fondés sur des actifs et des fusions et acquisitions de dépannage.

« J'ai hâte de faire la transition vers la consultation aux côtés des éminents experts du Brattle Group, a déclaré M. Klotz. Je suis heureux de mettre à profit mon expérience de travail dans plusieurs secteurs d'activité et régions pour aider les clients et accroître la présence mondiale de Brattle en tant que leader du marché en matière d'insolvabilité et de propriété intellectuelle. »

Avant de se joindre à Brattle, M. Klotz était directeur général principal de la division internationale du Gordon Brothers Group. Il a auparavant exercé le droit dans de grands cabinets d'avocats d'entreprise, se spécialisant dans les faillites, l'insolvabilité transfrontalière et les opérations de fusions et acquisitions en difficulté.

Le Brattle Group répond à des questions économiques, financières et réglementaires complexes pour les entreprises, les cabinets d'avocats et les gouvernements du monde entier. Nous nous distinguons par la clarté de nos idées et la crédibilité de nos experts, qui comprennent des universitaires internationaux de premier plan et des spécialistes du secteur. Brattle compte 500 professionnels talentueux répartis sur quatre continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur brattle.com .

