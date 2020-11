Le Brexit amène les citoyens britanniques à s'intéresser aux programmes de citoyenneté par investissement

LONDRES, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Depuis un certain temps déjà, les résidents du Royaume-Uni composent avec le Brexit. D'une idée proposée, une loi a été adoptée. Le Royaume-Uni est actuellement en pleine période de transition, qui s'achèvera avec son retrait officiel de l'Union européenne le 1er janvier 2021. Il reste à savoir ce que cela signifie exactement pour les citoyens britanniques. Quelles seront les restrictions en place ? Quelle sera la puissance du passeport britannique ? Quelles seront les répercussions économiques ? En raison de ces incertitudes, beaucoup se sont tournés vers des programmes de citoyennetés par investissement afin d'obtenir la double nationalité d'un autre pays.

Le fait d'ignorer ce que l'avenir réserve au pays dans lequel on vit peut être perturbant, c'est pourquoi de nombreuses personnes envisagent d'obtenir la citoyenneté d'un pays plus stable où le futur semble plus certain.

La citoyenneté par investissement (CBI) est depuis longtemps une voie à suivre pour obtenir une deuxième nationalité. Selon une enquête menée par CS Global Partners , 63 % des citoyens britanniques souhaiteraient obtenir une seconde citoyenneté, une décision qui, pour la majorité d'entre eux, découle directement du Brexit.

« Pour dire les choses simplement, le Brexit a laissé les gens dans l'incertitude en ce qui concerne leur avenir. Que ce soit à propos de son entreprise, de sa famille ou simplement de la sécurité et de la stabilité qu'on attend de son gouvernement. Cela a amené beaucoup de gens à réfléchir à leurs options. Si le Brexit ne favorise pas la situation personnelle des citoyens ou la situation économique globale du pays, quel est le plan B ? La citoyenneté par investissement offre le filet de sécurité et la liberté financière nécessaires. Nous avons constaté une augmentation marquée du nombre de citoyens britanniques qui s'inscrivent à nos programmes dans les Caraïbes, en particulier le programme CBI de la Dominique », a déclaré Paul Singh, directeur de CS Global Partners , une société de conseil juridique basée à Londres.

D'après l'enquête, l'un des facteurs déterminants quant au choix du pays dans lequel demander la double citoyenneté était le mode de vie. Contrairement à la météo et à la conjoncture économique du Royaume-Uni, les Caraïbes offrent un paradis tropical ainsi que des possibilités, la sécurité et la stabilité.

« La Dominique propose un programme bien établi qui permet aux investisseurs d'obtenir la citoyenneté par le biais d'un don ou d'un investissement dans l'immobilier. Le délai rapide du processus du traitement des demandes, environ 90 jours, en fait une solution attrayante. Avec la citoyenneté de la Dominique, il est aussi possible d'entrer sans visa dans 140 pays pour des voyages ou des affaires. Même si de nombreuses personnes peuvent seulement obtenir la double nationalité par leurs liens familiaux, les programmes de citoyenneté par investissement égalisent les chances de celles qui sont capables d'investir », a souligné Micha Emmett, PDG de CS Global Partners .

Au bout du compte, que réserve l'avenir au Royaume-Uni ? « Je crois fermement que, pour reprendre un certain contrôle sur leur avenir et obtenir des certitudes, les citoyens britanniques doivent diversifier leurs options et avoir un plan B », a conclu M.Emmett.

