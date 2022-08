Le Brighton College élargit son programme éducatif à Singapour et se prépare à accueillir des élèves de cinquième

SINGAPOUR, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- Brighton College (Singapour) https://www.brightoncollege.edu.sg/ , leader de l'enseignement privé britannique pour les enfants âgés de 18 mois à 11 ans, a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation du Comité pour l'enseignement privé (CPE) de Singapour pour étendre son programme et son offre de cours aux élèves jusqu'à 13 ans à partir d'août 2025.

Cette approbation permet au Brighton College de proposer son célèbre et riche programme national britannique et de se concentrer sur le développement de l'enfant dans sa globalité tout au long de ses années de formation, le préparant parfaitement à sa réussite future.

À propos de l'approbation des cours de sixième et de cinquième le directeur Andrew Noakes a déclaré : « Le collège de Singapour continue de se développer au profit de la communauté internationale. En ouvrant l'école aux élèves jusqu'à 13 ans, nous pouvons dispenser un enseignement au Brighton College à un plus grand nombre d'enfants et pendant plus longtemps, afin de couvrir les années critiques de leur croissance.

Nous sommes en mesure de préparer les enfants à la prochaine étape de leur éducation dans les écoles du monde entier. Nous voulons que nos élèves soient curieux, qu'ils soient capables d'utiliser avec confiance leurs connaissances et leurs compétences, tout en assurant qu'ils privilégient la bienveillance. Il est important que les élèves du Brighton College se rendent compte qu'ils peuvent faire la différence et avoir un impact positif où qu'ils aillent. »

177 ans d'excellence dans l'éducation

Le Brighton College (Singapour) a été fondé en août 2020 pour dispenser un enseignement aux élèves de CM1, puis s'est étendu aux élèves de CM2, et maintenant aux élèves de sixième et cinquième, soit 185 élèves. En 2021, le Brighton College a été nommé meilleure nouvelle école et meilleure petite école dans le cadre des HoneyKids Asia Education Awards .

Les élèves du Brighton College (Singapour) conservent des éléments importants de la philosophie de Brighton dans l'exploration de leurs forces et de leurs talents. S'inspirant des trois piliers de l'école que sont la curiosité, la confiance et la gentillesse, les élèves sont encadrés en fonction de leurs caractéristiques et capacités uniques.

Pour cela, les élèves sont reconnus pour ce qu'ils sont, qu'ils soient sportifs, artistes ou érudits. Les enfants apprennent ainsi à se réjouir et à être fiers de la diversité en reconnaissant leurs forces individuelles et celles de leurs camarades.

Fondé en 1845 par William Aldwin Soames, le Brighton College a été la première école publique victorienne établie dans le comté britannique du Sussex. Depuis plus de dix ans, Brighton College International Schools travaille en partenariat pour créer des écoles proposant un programme britannique de premier plan dans le monde entier et a établi des campus à Abu Dhabi, Al Ain, Bangkok, Dubaï et Singapour.

Le Brighton College a été nommé école indépendante de l'année 2019 en Angleterre et école secondaire indépendante de la décennie en 2020 par le Sunday Times. En 2018, il était classé cinquième du pays pour les résultats moyens au baccalauréat , avec 99 % des notes comprises entre A* et B.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.brightoncollege.edu.sg/

À propos de Brighton College Singapour

Le Brighton College (Singapour) constitue une base d'apprentissage exceptionnelle pour les enfants âgés de 18 mois à 13 ans, grâce au Early Years Foundation Stage (EYFS) et au programme national anglais. Fiers d'appartenir à la famille d'écoles internationales du Brighton College, nos programmes reflètent l'excellence de notre école fondatrice, soutenue par les valeurs du Brighton College : curiosité, confiance et bienveillance. L'école veille à ce que les élèves vivent la meilleure expérience scolaire possible et propose un large programme d'études et des activités parascolaires afin de garantir que les enfants aient accès à l'art, aux spectacles, à la musique, à la danse, à l'art oratoire et au sport.

Cette vision est mise en œuvre dans le cadre d'un partenariat entre deux groupes scolaires mondiaux de premier plan, Cognita et le Brighton College, la meilleure école mixte du Royaume-Uni, qui a récemment été nommée école indépendante de la décennie par le Sunday Times.

À propos de Cognita

Fondée en 2004, Cognita est une famille extraordinaire d'écoles diverses mais reliées entre elles, réparties dans treize pays différents. Les écoles Cognita partagent un objectif commun : créer un monde d'éducation stimulant qui renforce la confiance en soi et donne à chacun les moyens de réussir. Avec plus de 90 écoles en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie, nous comptons plus de 15 000 enseignants et membres du personnel de soutien qui s'occupent de l'éducation de plus de 60 000 étudiants.

SOURCE Brighton College