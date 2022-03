Le cabinet d'avocats Newman & Shapiro salue la décision du Trésor américain de créer un nouveau programme de récompenses pour les lanceurs d'alerte afin de récupérer les actifs volés par les élites russes cherchant à échapper aux sanctions américaines

BOSTON, 21 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor des États-Unis a créé un nouveau programme de dénonciation qui versera plus de 5 millions de dollars à tout lanceur d'alerte disposant d'informations originales qui l'aident à saisir les actifs des élites russes cherchant à échapper aux sanctions américaines. Ce programme, appelé le « Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program », vise à saisir les actifs volés par les élites et leurs associés ainsi que le produit de leur corruption. Le secrétaire du Trésor peut autoriser des montants supérieurs à 5 millions de dollars si le cas le justifie. « Ce programme peut être utilisé par toute personne, dans n'importe quelle partie du monde, fournissant des informations originales qui aident à récupérer les actifs russes volés », a déclaré Jeffrey Newman, associé du cabinet Newman & Shapiro qui représente les lanceurs d'alerte du monde entier. « Il offre des incitations aux employés de banque, aux initiés financiers, aux courtiers immobiliers et à toute autre personne qui fournit des informations primaires et originales sur des éléments de valeur. Nous nous attendons à ce que cet outil aide le gouvernement américain à faire respecter ses sanctions et, espérons-le, à aider l'Ukraine. »