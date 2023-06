Le Cambodge adopte un code de l'environnement et des ressources naturelles, reconnaissant le pouvoir de la paix et de la croissance économique sur les progrès environnementaux

PHNOM PENH, CAMBODGE, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère de l'Environnement du Cambodge annonce l'adoption du Code de l'environnement et des ressources naturelles (ENRC), une législation pionnière qui propulse le pays dans une position de leader en matière de protection de l'environnement et d'action climatique au niveau régional. Cette étape illustre le parcours remarquable du Cambodge, qui est passé d'une nation déchirée par la guerre à un phare du progrès environnemental, amplifié par sa croissance économique rapide. À l'instar des pierres angulaires des lois internationales telles que la loi américaine sur la politique environnementale nationale (National Environmental Policy Act) et la loi australienne sur la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité (Environment Protection and Biodiversity Conservation Act) de 1999, l'ENRC annonce une ère prometteuse de durabilité pour le Royaume.

L'ENRC reflète l'engagement du Cambodge à construire un avenir fondé sur la diversité écologique, la santé et la prospérité. Elle aborde un large éventail de questions environnementales, notamment les études d'impact sur l'environnement, la lutte contre la pollution, les zones protégées, la conservation des forêts et de la biodiversité, la planification et la gestion de l'utilisation des sols, la gestion des déchets dangereux, la gestion des ressources en eau, ainsi que l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. En ce qui concerne la gestion et la protection des zones protégées, il met l'accent sur des sujets clés tels que le patrimoine culturel, la gestion durable des ressources en eau, la gestion des forêts et de la pêche, ainsi que la gestion des mines et de l'énergie.

Par le biais de l'éducation, de la diffusion et de la formation, l'ENRC encourage la sensibilisation et la recherche dans le domaine de l'environnement. Cela favorise une compréhension commune des défis et des opportunités liés à la préservation de l'environnement et des ressources naturelles du Cambodge.

Le Premier ministre Hun Sen a déclaré : « Autrefois connu pour ses guerres et ses génocides, le Cambodge d'aujourd'hui est un pionnier de la protection de l'environnement et de la résilience climatique. L'ENRC et notre initiative avec l'ASEAN Green Deal sont des témoignages vivants de notre profonde transformation. Nous avons surmonté notre passé troublé et ouvert la voie à un avenir durable. C'est l'engagement que nous avons pris envers notre peuple, notre région et, en fait, le monde entier. Nous ne sommes plus une économie basée sur l'agriculture, mais une économie diversifiée avec une classe moyenne en pleine expansion. Nous le devons à la paix et à la stabilité, qui ont jeté les bases de la croissance économique et du développement. Les Jeux d'Asie du Sud-Est qui se sont déroulés le mois dernier témoignent de notre développement et de l'augmentation de notre stabilité économique. »

Le ministre de l'environnement, Say Sam Al, a ajouté : « La promulgation de l'ENRC marque un tournant décisif dans notre parcours, d'un passé difficile à un avenir prometteur et prospère. Cette étape souligne notre engagement indéfectible à préserver les ressources naturelles exceptionnelles du Cambodge et à relever le défi du changement climatique. Né d'une collaboration globale, l'ENRC représente plus qu'une simple politique : il incarne un appel collectif à l'action. Parallèlement à notre croissance économique rapide, nous sommes unis dans notre quête d'un avenir plus vert et plus durable. Ensemble, nous tournons une nouvelle page, ouvrant une nouvelle ère de responsabilité environnementale pour le Cambodge. »

Au cours de sa présidence de l'ANASE en 2022, le Cambodge a introduit l'ASEAN Green Deal, un cadre régional visant à réaliser une ASANE neutre en carbone d'ici 2050, qui promeut les énergies renouvelables, réduit les émissions de gaz à effet de serre, protège la biodiversité et encourage les pratiques agricoles et forestières durables. En adoptant l'ENRC, le Cambodge renforce son rôle de leader au sein de l'ANASE et soutient sa mise en œuvre. L'ENRC renforce également l'engagement du Cambodge envers ses contributions déterminées au niveau national (NDC) dans le cadre de l'Accord de Paris, soulignant la détermination de la nation à lutter contre le changement climatique.

Le Cambodge est un exemple brillant de la manière dont le développement économique et la protection de l'environnement peuvent aller de pair. Le pays est passé avec succès d'une économie basée sur l'agriculture à une économie diversifiée, entraînant une augmentation de la classe moyenne. L'exemple du Cambodge inspire les pays du monde entier à intégrer le progrès dans la durabilité environnementale, pour forger un avenir pacifique, plus inclusif, résilient et prospère pour tous.

