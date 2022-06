Le Cambodge, une nation qui renaît de ses cendres, appelle à l'édification d'une nation pour sauver le seul endroit que nous appelons chez nous

PHNOM PENH, Cambodge, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Face aux conflits armés qui sévissent dans le monde entier, le Premier ministre du Cambodge, Samdech Hun Sen, s'exprime au nom d'une nation qui a su renaître des cendres d'une guerre indicible : « Le Cambodge pleure pour les multitudes qui souffrent. Nous ne pouvons pas choisir la guerre pour mettre fin à la guerre. Nous devons rester inébranlables dans nos efforts de croissance et de recherche d'un avenir meilleur. »

« Un avenir meilleur demeure dans un environnement sain. Le changement climatique est au cœur de la seule bataille qu'il faut mener et gagner », a déclaré Say Samal, ministre de l'environnement du Cambodge. Bâtir une nation et lutter contre le réchauffement climatique sont des tâches ardues et elles doivent avancer en tandem. « Le Cambodge a labouré un sol entaché du sang d'innombrables innocents pour devenir un porte-drapeau économique en Asie du Sud-Est. Dans la paix, nous avons trouvé la prospérité et dans la prospérité, nous avons trouvé la résolution de nous attaquer au changement climatique, le seul ennemi qui nous menace tous. »

Le Cambodge a atteint le statut de « revenu moyen inférieur » en 2015 et, malgré les ralentissements provoqués par la pandémie, la nation est en bonne voie pour atteindre le statut de « revenu moyen » dans la prochaine décennie. La croissance annuelle moyenne a dépassé 7 % entre 1998 et 2019 et, alors que la reprise économique après la pandémie est en cours, le Cambodge devrait bientôt retrouver son statut d'économie à la croissance la plus rapide de la planète. La Banque mondiale note que « le Cambodge a fait des progrès considérables dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile, du développement de la petite enfance et de l'enseignement primaire dans les zones rurales ». Ces avancées reposent sur la paix et sur une planification économique saine - les fondements d'une croissance durable.

La pandémie nous a rappelé la nécessité d'être plus résilient et la fragilité croissante de notre environnement en l'absence d'une bonne gestion. Le défi de la santé mondiale est immense, et il continuera à affecter la croissance pendant un certain temps, mais il est rare d'entendre dire qu'il est insurmontable. « Une économie dynamique et durable est la pierre angulaire sur laquelle nous continuerons à construire et à nous efforcer de créer un environnement sain », a déclaré le ministre Samal. « Plus de 70 % des principaux soutiens de famille au Cambodge ont résisté à la tempête et ont conservé leur emploi. Ce nombre augmentera au fur et à mesure que nous nous rétablirons et que nous poursuivrons l'édification de la nation qui contribuera à nos efforts pour sauver le seul endroit que nous appelons chez nous. »

Le Cambodge s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 42 % par rapport aux niveaux habituels d'ici 2030, et à œuvrer pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. « Une campagne concertée contre les ravages du changement climatique a le potentiel d'augmenter le PIB du Cambodge de près de 3 % par an et de créer près d'un demi-million d'emplois verts d'ici le milieu du siècle », déclare le ministre Samal. « Le changement climatique n'est pas un ennemi imaginaire. C'est le seul combat qui doit et qui va nous rassembler. »

Contact pour les médias : Neth Pheaktra, Secrétaire d'Etat et Porte-parole du Ministère de l'Environnement, E-mail : [email protected]

