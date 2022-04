Le Cameroun, la République démocratique du Congo et la République du Congo font un grand pas vers l'adoption des crypto-monnaies, avec TON en tête de peloton

LONDRES, 11 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC) et la République du Congo ont annoncé aujourd'hui leur intention d'adopter des solutions basées sur les crypto-monnaies et la blockchain pour favoriser les progrès économiques futurs. The Open Network (TON), la blockchain de preuve d'enjeu de couche 1, est le principal candidat pour devenir la blockchain qui alimentera ce projet. La RDC a également confirmé qu'elle envisageait de créer un nouveau stablecoin, construite sur la blockchain TON.

TON s'est engagée auprès des trois pays de manière indépendante depuis un certain temps et a pris l'initiative de fournir des solutions basées sur la crypto-monnaie et la blockchain pour chaque nation. Ces pays procéderont chacun à une transition progressive vers l'adoption des crypto-monnaies comme pilier central de leurs structures économiques.

L'utilisation future des crypto-monnaies permettra aux personnes titulaires ou non d'un compte bancaire de mieux participer à l'économie. Cette évolution constituera à son tour une puissante mesure de relance économique. En RDC, par exemple, en 2019, 12,4 millions de personnes disposaient d'un compte auprès d'une institution financière, tandis que plus de 40 millions ont accès à un téléphone mobile ou à d'autres appareils compatibles avec Internet, ce qui démontre le potentiel important que recèle la crypto-monnaie.

La blockchain TON a été conçue pour traiter des millions de transactions en quelques secondes. Elle est ultra-abordable, conviviale et entièrement évolutive. TON étant une plateforme décentralisée, elle offrira contrôle et certitude aux citoyens, en supprimant toute possibilité d'interférence. En outre, TON prévoit que les applications seront intégrées de manière unique à l'application Telegram afin d'offrir aux utilisateurs une expérience transparente et accessible.

S'exprimant sur ce partenariat potentiel, le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, a déclaré : « La République du Congo s'est engagée dans cette voie depuis plusieurs années, ayant encouragé et constaté l'adoption généralisée des paiements mobiles à travers le pays. Nous sommes maintenant à l'étape suivante de ce voyage et nous estimons que TON est le bon partenaire pour le faciliter. Ce sera un instrument pratique et inestimable pour la croissance et la création de richesse, tant pour le gouvernement que pour nos populations. »

Le ministre de I'Économie numérique de la République démocratique du Congo, Désiré Cashmir Eberande Kolongele, a ajouté : « Nous sommes fiers de franchir ce premier pas, en adoptant de nouveaux instruments économiques qui permettront d'alimenter notre économie future. Cette étape marque le début de notre parcours vers l'adoption de la crypto-monnaie comme instrument financier en RDC, et avec le soutien de TON comme partenaire, nous avons pour objectif d'accroître l'exposition de nos nations aux outils financiers modernes. Nous sommes également enthousiastes à l'idée de commencer à envisager le lancement d'un stablecoin national sur la blockchain TON, démocratisant ainsi l'accès à notre système financier pour des millions de citoyens non bancarisés ou sous-bancarisés. La possibilité d'intégrer des applications à la plateforme Telegram, et d'atteindre les utilisateurs mobiles, fait de TON le choix logique dans notre démarche audacieuse pour entrer dans le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. »

Minette Libom Li Likeng, ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, a déclaré : « Le partenariat avec TON peut jouer un rôle fondamental dans l'écosystème numérique du Cameroun, pour la dynamisation des solutions de paiement et l'inclusion financière via l'opérateur public postal, CAMPOST. »

Steven Yun, membre fondateur de la Fondation TON, a fait remarquer : « Pour ces trois pays, les bénéfices potentiels liés à l'adoption et à l'utilisation des crypto-monnaies, avec notre blockchain comme base fondatrice, sont illimités. C'est fantastique que la valeur de TON soit reconnue, tant sur le plan de la technologie qu'en termes d'utilité. Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous engager dans ce parcours vers l'établissement de partenariats solides et durables. »

Cette annonce fait suite à l'adoption du bitcoin par le Savador comme monnaie légale, et le développement de nouveaux stablecoins est prévu pour le Cameroun et la République du Congo, en plus de la RDC, afin de procurer confiance et assurance aux citoyens.

À propos de The Open Network (TON)

The Open Network (TON) est une blockchain de preuve d'enjeu de troisième génération conçue à l'origine en 2018 par les frères Durov, les fondateurs de Telegram Messenger. Plus tard, elle a été confiée à la communauté ouverte TON, qui la soutient et la développe depuis lors.

TON a été conçue pour permettre des transactions ultra-rapides. Elle est très bon marché, facile à utiliser et entièrement évolutive. Fidèle à son prédécesseur, elle a pour ambition de développer des intégrations uniques avec l'application Telegram pour offrir à ses utilisateurs une expérience de blockchain transparente dans un format portable et familier.

TON est gérée par une communauté de développeurs non commerciaux et de supporters (la Fondation TON)

