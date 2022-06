Le candidat vaccin EpiVax contre le virus de la variole s'avère efficace contre la variole du singe

PROVIDENCE, R.I., 13 juin 2022 /PRNewswire/ -- EpiVax, Inc. (« EpiVax ») annonce qu'elle a mis au point VennVax, un candidat vaccin contre la variole qui devrait être très efficace contre la variole du singe . Le développement de ce vaccin a été financé par le National Institutes of Health (subvention SBIR #R43AI058376). L'entreprise recherche un partenaire stratégique disposant de fonds et d'une expérience dans le développement préclinique avancé et les essais cliniques pour faire passer ce « vaccin à base d'épitopes » aux essais cliniques. Bien que le gouvernement américain ait stocké deux vaccins à virus de la vaccine pour la variole et la variole du singe, un vaccin sous-unitaire de prochaine génération pourrait offrir une stratégie d'économie de dose qui augmenterait la disponibilité de l'un des vaccins et éviterait les risques de sécurité de l'autre.

Experts en biologie des cellules T, les scientifiques d'EpiVax développent de nouveaux vaccins à épitopes de cellules T depuis la création de la société en 1998. Ce vaccin est appelé VennVax car il a été mis au point en définissant les éléments conservés entre la vaccinia (le virus de la variole) et la variole (la maladie contre laquelle le vaccin de la vaccinia protège). Ces éléments conservés (épitopes des cellules T) sont également conservés dans la variole du singe. Les études initiales sur des souris transgéniques HLA ont démontré un taux de survie de 100 %.

EpiVax a également marqué des progrès cette année sur un nouveau vaccin contre la grippe aviaire qui incorpore un antigène vaccinal H7N9 hémagglutinine (HA) issu de l'ingénierie immunitaire, ce qui a augmenté l'immunogénicité et l'efficacité dans les modèles de souris. Publication à paraître dans un prochain numéro de 2022 de Human Vaccines & Immunotherapeutics. Cela fait suite à des résultats prometteurs pour un candidat vaccin à base de cellules T contre la fièvre Q , publiés dans Frontiers in Immunology en mai 2022, en collaboration avec des scientifiques du Massachusetts General Hospital.

Le Dr Lenny Moise, directeur de la recherche sur les vaccins chez EpiVax, a déclaré ce qui suit sur le potentiel de la technologie des vaccins à cellules T : « Nous sommes optimistes quant à l'avenir des vaccins conçus pour exploiter l'immunité des lymphocytes T. Notre vaccin antivariolique dirigé par les lymphocytes T montre qu'il est possible de se protéger totalement contre la maladie sans induire de réponse anticorps. Et lorsque des anticorps sont nécessaires, des antigènes entiers peuvent être sculptés afin de déclencher des réponses plus fortes des cellules T pour une efficacité accrue du vaccin. »

