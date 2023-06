Le capital souverain soutient Valesco, une société du portefeuille de New World Group, dans l'acquisition du siège social d'Accor à Paris pour un montant de 460 millions d'euros

The Valesco Group, une société du portefeuille de New World Group, est l'investisseur immobilier européen à la croissance la plus rapide.

New World Group a acquis une participation stratégique dans Valesco en 2019.

LONDRES, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- The Valesco Group (« Valesco »), une société du portefeuille de New World Group (« NWG »), est le gestionnaire d'actifs immobiliers européen basé à Londres qui connaît la croissance la plus rapide. Valesco a racheté la tour Sequana pour 460 millions d'euros via une transaction de cession-bail.

La tour emblématique parisienne abrite le siège social mondial d'Accor SA (« Accor »), le plus grand groupe hôtelier d'Europe et le sixième mondial. Cette acquisition représente la plus importante opération de rachat de bureaux de l'année en Europe continentale et la plus importante opération de rachat de bureaux en France depuis 2021.

NWG a investi de manière stratégique dans Valesco en 2019 et ils entretiennent un partenariat de longue date depuis le lancement de NWG en 2017. L'investisseur souverain de NWG a soutenu le fonds de Valesco et fourni les capitaux propres pour l'acquisition de la tour Sequana.

Adam Sadiq, co-fondateur et directeur général de New World Group, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'acquisition historique du siège social mondial d'Accor. Elle témoigne de la proposition de valeur différenciée que Valesco offre aux investisseurs institutionnels du monde entier. Cela démontre encore davantage les capacités de NWG à fournir aux sociétés de notre portefeuille une plateforme stratégique qui optimise le rendement pour les actionnaires. »

Shiraz Jiwa, fondateur et directeur général du groupe Valesco, a ajouté : « La tour Sequana représente la dernière nouveauté de notre portefeuille croissant d'actifs historiques indispensables à notre mission. Avec Accor, avec qui nous entretenons une relation de travail très solide, nous avons intégré un géant mondial de l'industrie hôtelière avec une offre très différenciée à notre liste de locataires. »

À propos de New World Group

Basé à Londres, New World Group est un investisseur-opérateur mondial et diversifié à l'intersection de la finance et de la technologie. La société fournit aux principaux investisseurs mondiaux un accès à des propositions de valeur différenciées axées sur la disruption, la numérisation et l'impact réel sur les marchés et les secteurs. Pour plus d'informations sur New World Group, veuillez consulter www.nwgp.com.

À propos du groupe Valesco

Basé à Londres, le groupe Valesco est un gestionnaire immobilier spécialisé avec 2,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Valesco est habilité et réglementé par la FCA au Royaume-Uni - sa philosophie principale est d'offrir à ses investisseurs des rendements alternatifs très forts et une croissance de la valeur des actifs à travers les cycles de marché. Pour plus d'informations sur Valesco, veuillez consulter www.thevalescogroup.com.

