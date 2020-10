Le capitalisme social est à son apogée : dans une période de bouleversements sociaux, Igor Rybakov et d'autres milliardaires lancent un programme social préscolaire

La Rybakov PlaySchool , un regroupement international d'écoles maternelles et primaires, sera également vendue sous forme de franchises. Igor Rybakov a investi 3 800 000 dollars dans le projet et vise à en faire le projet éducatif le plus vaste au monde, comprenant 1 000 écoles PlaySchools d'ici 2025, et 10 000 autres d'ici 2035. En 2022, Igor Rybakov a l'intention d'investir 10 millions de dollars supplémentaires pour que le réseau devienne mondial. Il invite les entrepreneurs à investir conjointement jusqu'à 10 millions de dollars.

La Rybakov Foundation intensifie ses efforts dans le domaine de l'éducation depuis 5 ans ; en 2016, la fondation a développé un programme préscolaire, « PRO Kids », qui est basé sur l'approche culturelle et historique de l'éducation développée par Lev Vygotsky, un célèbre psychologue et pédagogue soviétique. Ce programme a également été inspiré par les outils de l'intelligence (« Tools of the mind ») . Les techniques de ce programme sont utilisées par 1 200 pédagogues dans plus de 36 régions en Russie. La fondation a en outre développé le concept de l'école en tant que centre de la société (« School is the center of society »), et a apporté son aide à plus de 3 500 écoles.

Igor Rybakov – entrepreneur, cofondateur de la Rybakov Foundation « La personnalité humaine se forme au cours des dix premières années de la vie. Il est important de ne pas rater ce moment. C'est pour cela que nous offrons aux enfants de familles à faibles revenus des bourses d'études pour leur permettre d'avoir un avenir en toute indépendance. »

C'est assurément l'approche qu'ont adoptée de nombreux milliardaires, dont Jeff Bezos, qui a annoncé qu'une école maternelle accueillant gratuitement les enfants issus de familles à faibles revenus serait inaugurée en octobre.

