Le casque Mixcder E10 remporte le prix Stevie® de bronze pour la qualité exceptionnelle de son dispositif de réduction active du bruit

Doté de la technologie Bluetooth 5.0 qui permet d'intégrer la technologie Aptx LL (faible latence) le casque Mixcder E10 offre une qualité sonore haute résolution, synchronisée, et équilibrée. Compagnon de choix pour les personnes constamment en mouvement, et le premier casque de la série E mettant en vedette la technologie Mixcder Super Charging (MSC), le Mixcder E10 offre jusqu'à 30 heures de temps d'écoute et un temps de recharge extrarapide : quelques minutes suffisent pour récupérer 3 heures de musique sans fil.

« Le Mixcder E10 constitue un grand pas en avant pour nous, en offrant à la clientèle mondiale un casque avec ANC de haute qualité à prix raisonnable. Il offre plusieurs fonctionnalités incontournables et une expérience audio de première qualité aux grands voyageurs et aux audiophiles », a déclaré David Wu, PDG de Mixcder.

« Ce prix est non seulement une reconnaissance de nos efforts qui ont mené à cette étape, mais aussi un témoignage de l'expertise de Mixcder en matière de produits audio de premier plan et de notre engagement à repousser les limites de l'expérience d'écoute personnelle », a ajouté M. Wu.

L'équipe de recherche et développement de Mixcder est constituée de 30 experts en acoustique et en électronique, notamment spécialisés en ergonomie, en audio et en mode et qui partagent le même désir d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Fusionnant les dernières innovations en matière de technologies audio et sans fil, chaque produit de Mixcder est conçu selon un principe fondateur : allier le confort, l'esthétique et la fonctionnalité au son. Depuis plus de cinq ans, Mixcder repousse les frontières de la technologie de réduction du bruit – sans oublier son innovation en matière capacité euphonique –, afin d'offrir un son authentiquement immersif et d'une précision impeccable.

Mixcder a également lancé ses casques E7, E8, E9 et E9 Pro dotés de la technologie ANC. Ils sont disponibles sur Amazon au Royaume-Uni , en Allemagne , en Espagne , en France , en Italie et aux Pays-Bas .

À propos de Mixcder

Fondé en 2015 en Californie, aux États-Unis, Mixcder est une marque de produits audio qui intègre la technologie et l'art dans la conception de ses produits, allant des écouteurs et des haut-parleurs aux accessoires audio. Pour en savoir plus, consultez le site : https://mixcder.com/ .

Contact : Nydia Zhang, [email protected] , +86-0755-29422070

