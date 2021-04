Le centre d'automatisation universelle de Stonebranch a été nommé lauréat du prix Peer Award 2021 par IT Central Station

Les utilisateurs finaux certifiés classent la plateforme d'automatisation informatique en temps réel de Stonebranch comme étant le numéro un parmi les solutions d'ordonnancement.

ALPHARETTA, Géorgie, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, un important fournisseur de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui que sa plate-forme Universal Automation Center (UAC) a reçu le prix Peer Award 2021 par IT Central Station dans la catégorie Workload Automation.

Les prix décernés par les pairs sont entièrement fondés sur les évaluations et autres interactions par des utilisateurs finaux certifiés de 29 solutions d'ordonnancement. L'UAC a remporté le Peer Award selon l'algorithme de classement d'IT Central Station, qui génère un score global basé sur des facteurs tels que le nombre d'avis reçus sur un produit, la fréquence de consultation du produit et sa comparaison avec d'autres produits.

« Les commentaires vérifiés des utilisateurs finaux constituent la référence lorsqu'il s'agit d'évaluer une plateforme d'automatisation informatique comme Universal Automation Center », a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. « Nous sommes honorés d'être récompensés par un Peer Award décerné par IT Central Station, qui est connu pour la rigueur et la qualité de ses évaluations par les utilisateurs finaux. Et nous sommes reconnaissants envers nos clients qui ont partagé leurs commentaires positifs avec leurs pairs. »

Universal Automation Center permet aux entreprises d'orchestrer des tâches et des charges de travail automatisées en temps réel dans des environnements informatiques hybrides de plus en plus complexes, des infrastructures conçues pour le cloud et des pipelines de big data. Reconnu par les principaux analystes, notamment Gartner et EMA, UAC a également obtenu en 2020 le statut de « très performant » de la part des utilisateurs finaux sur le marché G2 tech.

Stonebranch continue à apporter des améliorations significatives à Universal Automation Center. Conçues pour aider les entreprises à combler le fossé entre les environnements sur site et en cloud, ces améliorations comprennent de nouvelles intégrations améliorées avec des outils tiers pour aider à orchestrer les environnements informatiques hybrides, notamment des intégrations avec des fournisseurs de services en cloud, des solutions de gestion des services informatiques, des solutions utilisées en fonction du pipeline de big data, des outils de collaboration en entreprise largement utilisés, des conteneurs et des solutions d'automatisation des conteneurs.

Pour de plus amples informations sur les prix décernés aux pairs en 2021, veuillez consulter le site suivant IT Central Station.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer sans heurt les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.stonebranch.com.

