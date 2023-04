Le centre de services de haute technologie d'IFCO pose des jalons en matière de durabilité et d'automatisation

MUNICH, Allemagne, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- IFCO, le premier fournisseur mondial de bacs d'emballage réutilisables (RPC), consolide ses qualifications en matière de durabilité et étend ses capacités de location-gestion avec l'ouverture de son centre de service ultramoderne à Dannstadt, en Allemagne. Stratégiquement situé sur une plaque tournante de transport, ce centre de service de premier ordre fixe des normes impressionnantes en termes d'efficacité énergétique, de conservation et de mesures de durabilité qui sont conformes aux objectifs ambitieux d'IFCO. A savoir : la neutralité carbone dans les opérations d'ici 2025 et des émissions nettes nulles dans l'ensemble de l'entreprise d'ici 2040.

Newly opened IFCO service center in Dannstadt, Germany.

L'installation de haute technologie a reçu la certification or pour les bâtiments écologiques du Conseil allemand pour la construction durable (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), internationalement reconnu comme une référence mondiale indépendante en matière de développement durable. Le centre de services de Dannstadt est donc idéalement situé et conçu pour servir les clients qui s'engagent à réduire l'impact environnemental de leurs opérations de chaîne d'approvisionnement de bout en bout et à cibler les émissions de gaz à effet de serre de type 3, c'est-à-dire les émissions indirectes qui se produisent dans les activités en amont et en aval d'une organisation, telles que l'emballage et le transport.

En termes d'automatisation et de numérisation, le centre de service de Dannstadt est l'une des installations les plus modernes et technologiquement sophistiquées de son genre en Europe. Équipé d'un système automatisé de tri et de reconnaissance des bacs, l'ensemble du processus de lavage et d'assainissement à haute pression est entièrement automatisé et conçu pour traiter et trier toutes les tailles et tous les types de bacs IFCO. En outre, le processus de lavage SmartCycle d'IFCO maximise la réutilisation de l'eau tout en respectant les normes mondiales en matière d'hygiène et d'emballage alimentaire. Le processus, validé à la fois par IFCO et par des experts indépendants en matière de sécurité alimentaire, élimine les étiquettes des clients conformes aux standards d'IFCO de manière efficace et fiable.

Dirk Schaich, directeur de la chaîne d'approvisionnement et des opérations d'IFCO, a déclaré : "La nouvelle installation profitera aux clients à plusieurs niveaux. La région de Dannstadt est l'une des plus grandes régions agricoles d'Allemagne et elle est idéalement placée pour optimiser les itinéraires de transport afin de desservir nos partenaires détaillants dans le sud-ouest de l'Allemagne. De plus, en inspectant, réparant et désinfectant nos bacs réutilisables dans ce centre de service ultramoderne, nous servirons nos clients avec des bacs réutilisables de la manière la plus durable qui soit."

Conformément à la stratégie ESG d'IFCO, qui consiste à prospérer dans l'économie circulaire en s'appuyant sur les principes circulaires de son modèle d'entreprise et à atteindre des objectifs ambitieux pour devenir encore plus durable, le site a été conçu et développé en tenant compte de la communauté locale et de l'écosystème naturel. Tout en favorisant le bien-être des employés, l'aménagement du parc, la prairie de fleurs sauvages et l'étang naturel offrent un havre de paix aux oiseaux indigènes et à la faune locale. Un pavage perméable respectueux de l'environnement complète cette conception tournée vers l'avenir. La santé et la sécurité sont primordiales, c'est pourquoi le site est équipé d'un système de sécurité incendie et d'un système d'arrosage de haute technologie.

En outre, le toit végétalisé est aussi équipé d'un système de panneaux photovoltaïque qui alimente le bâtiment, lequel est également doté d'un chauffage au sol moderne et d'un éclairage LED. Une centrale thermique alimente en énergie une pompe à chaleur air-eau économe en ressources, qui alimente les machines à laver et chauffe l'eau utilisée dans le centre de lavage. Ce concept innovant permet à IFCO de réduire la consommation de gaz et les émissions de CO 2 associées de près de 23 % par rapport à un centre de lavage standard en France.

"Ce centre de service phare souligne l'engagement d'IFCO à fournir les emballages réutilisables les plus complets, les plus durables et les plus efficaces et qui permettent à nos clients de participer activement à l'économie circulaire. C'est ainsi que nous rendons durable la chaîne d'approvisionnement en produits frais", a déclaré Mike Pooley, PDG d'IFCO.

Informations complémentaires :

IFCO est le premier fournisseur mondial de solutions d'emballage réutilisable pour les produits frais, avec des clients dans plus de 50 pays. IFCO exploite un parc de plus de 370 millions d'emballages réutilisables dans le monde, qui sont utilisés pour 2 milliards d'expéditions de fruits et légumes frais, de viande, de volaille, de fruits de mer, d'œufs, de pain et d'autres articles entre fournisseurs et détaillants en alimentation chaque année. Les emballages IFCO garantissent une meilleure chaîne d'approvisionnement en aliments frais tout en protégeant la fraîcheur et la qualité et en réduisant les coûts, le gaspillage alimentaire et l'impact sur l'environnement par rapport aux emballages à usage unique. En savoir plus : www.ifco.com | Suivez-nous sur LinkedIn @IFCO SYSTEMS

