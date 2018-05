Le Centre d'études turques Sakip Sabanci a été inauguré à l'université Columbia, à New York

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/690230/Sakip_Sabanci_for_Turkish_Studies.jpg )

Lors de son discours d'inauguration, Lee C. Bollinger, président de l'université Columbia, a remercié la famille de Sakip Sabanci pour son don généreux et a souligné que l'objectif du centre est de motiver les étudiants et le corps enseignant de l'université Columbia et des établissements universitaires du monde entier à enseigner et effectuer des recherches afin d'examiner cette région qui est à bien des égards sans égale, et d'étudier son impact sur le monde et sur l'évolution de la société moderne.

« Comprendre le peuple turc est indispensable pour répondre aux nombreux défis qui marquent notre siècle. »

M. Bollinger a ajouté que le centre était le premier du genre aux États-Unis pour des études turques et a exprimé sa conviction que la compréhension de la politique, l'histoire, la culture et la religion du peuple turc est essentielle pour relever les nombreux défis auxquels nous devons faire face de nos jours.

Güler Sabanci, président fondateur du conseil d'administration de l'université, a remercié le président Bollinger et la famille de Sakip Sabanci pour l'établissement du Centre d'études turques Sakip Sabanci à l'université Columbia.

« La génération des connaissances, la recherche, la réflexion scientifique et les discussions permettront à la Turquie de devenir plus efficace, capable et cohérente dans la recherche de solutions aux problèmes régionaux et mondiaux. »

Güler Sabanci a ajouté dans son discours que « le Centre d'études turques Sakip Sabanci aspire à mieux situer les études sur la Turquie dans une perspective globale comparative. Nous espérons que les activités de la chaire et du centre réorienteront l'attention de comprendre la Turquie à aider la Turquie à participer de façon éclairée aux débats d'enjeux internationaux sur le plan mondial. La génération des connaissances, la recherche, la réflexion scientifique et les discussions permettront à la Turquie de devenir plus efficace, capable et cohérente dans la recherche de solutions aux problèmes régionaux et mondiaux. »

Güler Sabanci a déclaré qu'un centre mondial avec un tel objectif touchera inévitablement de nombreux domaines de recherche : art, musique, littérature, affaires, histoire, politique, médecine, sciences de la vie, ingénierie et autres, et a ajouté que le centre va conduire une fertilisation croisée innovante entre ces disciplines.

La cérémonie a été suivie par un panel académique au cours duquel des professeurs de Columbia, de l'université Sabanci et d'autres établissements universitaires ont exploré « Les droits de l'homme et les régimes hybrides ».

À propos de Sakip Sabanci

Sakip Sabanci (1933-2004) était un homme d'affaires, philanthrope, collectionneur d'art, entrepreneur social et pionnier de l'éducation, dont les contributions ont laissé des marques indélébiles dans le monde des affaires, de l'éducation, de l'art et de la vie sociale en Turquie.

Ses enfants, Dilek, Sevil et Metin Sabanci, ont financé la chaire et le Centre d'études turques Sakip Sabanci afin d'honorer sa vision de construire des ponts entre les spécialistes universitaires de la culture, la société et la politique turques dans le monde entier et de constituer une plateforme pour l'échange de connaissances et d'idées.

Depuis 2006, l'université Sabanci décerne chaque année son Prix international de la recherche dans le domaine des sciences sociales, en l'honneur du feu Sakip Sabanci.

