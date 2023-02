Le centre d'excellence CYENS et Cyta entament la deuxième phase de leur collaboration

NICOSIE, Chypre, 2 février 2023 /PRNewswire/ -- Le centre d'excellence CYENS a réalisé la première phase des projets d'analyse de la qualité des appels (AQA) et de vérification vocale de l'appelant (VVA) pour le centre d'appels de Cyta. AQA est un outil automatisé d'évaluation de l'apprentissage automatique qui permet de mesurer la qualité d'une conversation entre un client et un employé du centre d'appels à l'aide de divers indicateurs, notamment l'état émotionnel du client au début et à la fin de l'appel. VVA est un logiciel de vérification vocale qui permet un processus automatisé de vérification des clients précis et rapide.

Le centre d'excellence CYENS et Cyta ont renouvelé leur collaboration en signant un nouveau contrat pluriannuel pour poursuivre la mise en œuvre de la technologie développée au centre CYENS dans les processus opérationnels de Cyta. La nouvelle collaboration commence par le perfectionnement du modèle d'apprentissage automatique à l'origine d'AQA et de VVA sur de grands volumes de données d'utilisation réelle.

En utilisant les outils numériques que CYENS a créés pour Cyta, les agents de leur centre d'appels peuvent vérifier automatiquement l'identité du client pendant l'appel et évaluer la qualité de la réponse à sa demande. Par conséquent, et sur la base de ces évaluations, Cyta peut maintenant améliorer le fonctionnement de son centre d'appels et offrir une meilleure expérience client.

Dr Olga Shvarova, responsable de l'innovation chez CYENS, a déclaré : « Nous sommes ravis de pouvoir aider l'une des entreprises publiques les plus inventives de Chypre dans ses tentatives de capitaliser sur la transformation numérique et les nouveaux outils qui émergent dans le secteur des télécommunications et dans les services publics associés. Nous élargissons notre collaboration avec Cyta cette année et nous avons l'intention de continuer à le faire tant que les deux organisations seront en activité. »

Cyprus Telecommunications Authority (Cyta) est le principal fournisseur de télécommunications à Chypre. Son portefeuille de produits couvre l'ensemble du spectre des communications électroniques, allant de la téléphonie fixe et mobile à la fourniture de services Internet et aux applications haut débit. Cyta est particulièrement actif dans le domaine des câbles sous-marins internationaux à fibre optique, fournissant des produits et des services de gros à l'échelle mondiale, et a permis à Chypre de devenir un véritable pôle régional de télécommunications dans la Méditerranée orientale.

Le centre d'excellence CYENS est une entreprise conjointe de trois universités publiques chypriotes (l'Université de Chypre, l'Université technologique de Chypre et l'Université ouverte de Chypre), de la municipalité de Nicosie et de deux partenaires internationaux renommés, l'Institut Max Planck d'informatique, en Allemagne, et l'University College London, au Royaume-Uni. CYENS est financé par le programme Horizon 2020 de l'UE et par le gouvernement de la République de Chypre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cyens.org.cy/

