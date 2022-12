Le Centre d'excellence CYENS lance DgiStreamer, un outil d'interface innovant pour les pipelines d'imagerie et de vidéo

NICOSIE, Chypre, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le centre d'excellence CYENS, le centre de recherche et d'innovation axé sur les médias interactifs, les systèmes intelligents et les technologies émergentes, a annoncé le lancement de la version bêta de son outil innovant d'interface de pipeline d'images/vidéo, DgiStreamer. DgiStreamer facilite le traitement d'images complexes en créant automatiquement des pipelines d'imagerie et en les déployant dans n'importe quel système (c'est-à-dire embarqué, GPU, CPU) tout en prenant en charge toutes les fonctionnalités offertes par les autres kits de développement logiciel (SDK) populaires tels que GStreamer et Deepstream de Nvidia.

Les pipelines de traitement d'images et de vision par ordinateur sont encore difficiles à utiliser, surtout lorsqu'on travaille avec des SDK/API spécialisés. À mesure que la complexité du pipeline augmente, la quantité de codage manuel nécessaire à la mise en œuvre et aux tests devient importante. En outre, le développeur est souvent confronté à des problèmes de compatibilité avec les versions du SDK et les fonctionnalités internœuds du pipeline. Entreprendre une tâche de construction de pipelines en utilisant les outils actuellement disponibles n'est pas optimal en raison du temps passé à écrire du code supplémentaire et à le déboguer.

L'équipe DeepCamera du Centre d'excellence CYENS, dirigée par le Dr Alessandro Artusi, a mis au point un outil d'interface graphique innovant qui sert de constructeur de pipelines autonomes holistiques compatibles avec GStreamer et Deepstream. L'outil offre un moyen intuitif de simplifier les tâches de construction des pipelines en utilisant une simple action de glisser-déposer pour interconnecter les différents blocs d'un pipeline. L'outil permet de s'adapter à des types de configurations complexes et est plus rapide et plus convivial que les solutions actuellement sur le marché.

DgiStreamer a été développé en tenant compte de la praticabilité. La version bêta de DgiStreamer pilote des fonctions qui simplifient encore la tâche de construction. Un nouveau système de débogage rend l'outil indépendant du système, de sorte que l'application fonctionne sur un large éventail de systèmes d'exploitation tout en fournissant un flux vidéo de lecture de la sortie du pipeline, un moyen efficace de superviser, gérer et/ou déboguer les pipelines déployés, à la fois à distance et localement. L'outil est également entièrement compatible avec les composants et les versions précédents du SDK.

La version bêta de DgiStreamer peut être téléchargée ici : https://dgistreamer.com/subscribe-for-beta/

La solution complète est disponible sous licence.

Le centre d'excellence CYENS est une entreprise conjointe de trois universités publiques chypriotes (l'Université de Chypre, l'Université technologique de Chypre et l'Université ouverte de Chypre), de la municipalité de Nicosie et de deux partenaires internationaux renommés, l'Institut Max Planck d'informatique, en Allemagne, et l'University College London, au Royaume-Uni. CYENS est financé par le programme Horizon 2020 de l'UE et par le gouvernement de la République de Chypre. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.cyens.org.cy .

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne, sous la convention de subvention n° 739578

Ce projet a reçu un financement du gouvernement de la République de Chypre par l'intermédiaire du ministère adjoint de la recherche, de l'innovation et de la politique numérique.

