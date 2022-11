Le centre d'excellence CYENS présente ses projets à l'expo BioJapan / Regenerative Medicine Japan / healthTECH qui s'est tenue au Japon

NICOSIA, Chypre, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Les chercheurs de CYENS, le Dr Christos Ioannou et le Prof. Marios Avraamides, ont participé à l'expo healthTECH à Yokohama, au Japon, du 12 au 14 octobre 2022, afin de présenter leurs projets respectifs, TONE et PULSEVR . L'équipe cherche à s'engager avec l'industrie japonaise en vue de créer des synergies et des collaborations.

À propos de TONE

TONE Project - Using musculo-postural biofeedback in virtual reality for pain management in musicians.

TONE est un outil miroir de biofeedback numérique développé par le Dr Ioannou. L'objectif de cet outil est de prévenir, diagnostiquer et réhabiliter les troubles musculosquelettiques, causés par des mouvements répétitifs pendant le travail. De tels troubles spécifiques à la tâche se développent souvent chez les musiciens et les athlètes. L'outil miroir de biofeedback utilise des capteurs de suivi de mouvement et d'électromyographie afin d'afficher un retour musculo-postural sur l'ensemble du corps qui simule le mouvement de l'utilisateur en temps réel. L'outil miroir fournit un retour correctif pour aider les utilisateurs à surmonter les troubles musculosquelettiques liés au travail.

« Imaginez un miroir qui vous montre comment agissent votre posture et vos muscles pendant que vous jouez d'un instrument ou que vous faites de l'exercice. Si quelque chose ne va pas, vous le saurez immédiatement et serez en mesure de vous corriger. Cela permet d'éviter les blessures causées par des actions répétitives ou de soulager les douleurs causées par des déséquilibres musculosquelettiques. Notre outil permet à n'importe quel utilisateur d'observer en temps réel comment des activités spécifiques affectent son propre corps », explique le Dr Ioannou.

À propos de PULSEVR

PULSEVR, développé par le professeur Avraamides avec SilverSky Ltd, est une application de réalité virtuelle (RV) qui vise à traiter l'anxiété liée à l'art oratoire (PSA). Le trac ou la peur de parler en public s'accompagne souvent de diverses réactions physiques et émotionnelles qui menacent la santé mentale. PULSEVR met en œuvre des interventions issues de la psychologie clinique et cognitive et fait partie d'une suite plus large d'applications RV qui combinent la RV avec l'oculométrie et les capteurs portables pour traiter les conditions liées à l'anxiété.

« PULSEVR est très différente de toute autre application dans ce domaine, car elle ne repose pas sur la désensibilisation. Nous savons par la recherche que cela ne fonctionne pas bien à long terme. PULSE offre quelque chose qui fonctionne réellement », déclare le professeur Avraamides.

Le centre d'excellence CYENS est une entreprise conjointe de trois universités publiques chypriotes (l'Université de Chypre, l'Université technologique de Chypre et l'Université ouverte de Chypre), de la municipalité de Nicosie et de deux partenaires internationaux renommés, l'Institut Max Planck d'informatique, en Allemagne, et l'University College London, au Royaume-Uni. CYENS est financé par le programme Horizon 2020 de l'UE et par le gouvernement de la République de Chypre. Pour plus d'informations, visitez le site www.cyens.org.cy

